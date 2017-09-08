В Алматы выделено более 4 млрд тенге на поддержку граждан с ограниченными возможностями
8 сентября 2017, 16:31
Закупается качественное оборудование, пешеходные зоны реконструируются с учетом маломобильных лиц.
Аким Алматы Бауыржан Байбек встретился со специальным докладчиком ООН по правам инвалидов Каталиной Девандас Агилар. В ходе встречи стороны обсудили вопросы профилактики инвалидности, социальной защиты, реабилитации и обеспечения равных возможностей лиц с ограниченными возможностями в жизнедеятельности города, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.
Аким мегаполиса отметил, что в Алматы действует Координационный совет в области социальной защиты граждан с ограниченными возможностями, куда входят и представители гражданского общества. При участии НПО предоставляются специальные социальные услуги в условиях стационара, полустационара и ухода на дому. Важное внимание уделяется внедрению в городе инклюзивного образования, профессиональной реабилитации и обеспечению доступа инвалидов к объектам транспортной, социальной, спортивной, культурной инфраструктуры.
Бауыржан Байбек отметил, что на сегодняшний день в городе проживает более 43 тыс. граждан с ограниченными возможностями. В текущем году из бюджета выделено более 4 млрд. тенге на поддержку граждан с ограниченными возможностями техническими вспомогательными средствами и услугами, что в два раза больше по сравнению с прошлым годом. Закупается качественное оборудование, пешеходные зоны реконструируются с учетом маломобильных лиц.
"Если в городе будет комфортно людям с ограниченными возможностями, то значит будет удобно всем. Но самое главное – это дух солидарности, поддержка не только государства, но и непосредственно населения", - сказал Б.Байбек.
В свою очередь Каталина Девандас Агилар отметила, что в Республике Казахстан имеется не только политическая воля, но и ведется конкретная работа по улучшению условий жизни граждан с ограниченными возможностями.
"К международным стандартам приводится законодательство страны, применяется зарубежный опыт инновационных социальных практик работы с инвалидами, это говорит о комплексном подходе", - добавила специальный докладчик ООН по правам инвалидов.
Кроме того, она позитивно оценила тот факт, что интересы граждан с ограниченными возможностями представлены в маслихате Алматы. По мнению Каталины Девандас Агилар это способствует более эффективной социализации инвалидов в обществе в целом.
Фото: пресс-служба акима города.
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