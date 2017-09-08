Космический корабль "Союз МС-06" запустят 13 сентября с "Байконура"
8 сентября 2017, 16:40
Планируемая продолжительность полета составляет 167 суток.
13 сентября в 03:17 с космодрома "Байконур" запланирован пуск транспортного пилотируемого корабля (ТПК) "Союз МС-06" ракетой-носителем "Союз-ФГ", сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК.
Запуск будет осуществлен с "Гагаринского старта" (площадка № 1) космодрома "Байконур".
Космический корабль должен доставить на Международную космическую станцию (МКС) новый экипаж (МКС-53/54) для очередной длительной экспедиции.
В состав основного экипажа входят космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин (командир ТПК), астронавты "NASA" Марк Ванде Хай (бортинженер) и Джозеф Акаба (бортинженер).
Старт ТПК "Союз МС-06" запланирован в соответствии с Программой полета МКС. Планируемая продолжительность полета составляет 167 суток.
В задачи экспедиции входят работа с российскими и американскими грузовыми кораблями, выполнение работ по внекорабельной деятельности (выход в открытый космос), поддержание работоспособности станции, проведение бортовых фото- и видеосъемок, а также выполнение программы научно-прикладных исследований (всего 56 научных эксперимента).
В соответствии с утвержденным Планом запусков космических аппаратов в сентябре с космодрома "Байконур" будет произведено 3 пуска: 2 "Протона" и 1 "Союз".
Фото: kursiv.kz.
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