В ЮКО прошло заседание Регионального Совета по привлечению инвесторов

На сегодня каждый 5-й реализованный проект в рамках Программы индустриализации приходится на Южно-Казахстанскую область.

Сегодня в акимате Южно-Казахстанской области под председательством аким области Жансеита Туймебаева состоялось заседание Регионального Совета по привлечению инвесторов, передает пресс-служба акима ЮКО.





Во встрече участие приняли члены Регионального совета, действующие и потенциальные инвесторы, представители финансовых ораганизаций, а также крупные предприниматели области. Цель сегодняшней встречи - обсуждение текущей ситуации в регионе по привлечению инвестиций.





В ходе заседания, глава региона отметил, что для привлечения инвестиций в регион, с начала года было проведено более 40 деловых встреч с зарубежными инвесторами. В целом, в область в этом году привлечено 229,9 млрд тенге.





«По сравнению с этим же периодом прошлого года показатели выросли на 131,5%, доля в республике составила 5,7. В этом году, с Ообъединенными Арабскими Эмиратами подписан договор по строительству завода по выпуску медицинских изделий и препаратов. Совместно с Россией будет построен нефтеперерабатывающий завод, который будет производить топливо по стандартам Евро-5. Более того, область совместно с Китаем намерена производить биэтанол, фосфорные удобрения, в планах строительство солнечной электростанции мощностью 200 МВт», - сказал Ж.Туймебаев.





Вместе с тем, глава региона подчеркнул, что в области для инвесторов созданы все условия. Кроме того, призвал всех работать слаженно и привлекать к отвественности тех чиновников, которые создают бареры на пути привлечения инвестиций.





Наряду с этим, в регионе создана эффективная система региональных институтов развития, основной задачей которых является привлечение инвестиций и создание благоприятных условий для инвесторов по принципу «одного окна». Институты оказывают предпринимателям консультативную, финансовую, а также инфраструктурную помощь.





Отметим, в регионе функционируют 11 индустриальных зон и специальная экономическая зона «Оңтүстік» с выгодным преференциальным режимом и полностью налаженной инфраструктурой. В 2017 году на территории Специальной экономической зоны «Оңтүстік» ожидается реализация 4 проектов на сумму 3,4 млрд тенге. Помимо этого, на территории индустриальной зоны планируется реализовать 13 проектов на сумму 8,6 млрд тенге.





На сегодня каждый 5-й реализованный проект в рамках Программы индустриализации приходится на Южно-Казахстанскую область. За 8 лет действия программы на территории области реализовано 162 проекта на сумму свыше 208,3 млрд тенге, 88 проектов с объемом инвестиции в 1,2 трлн. тенге находятся в стадии реализации.



