После пожара на заводе в Усть-Каменогорске в воздухе превышено содержание вредных веществ

Экологи считают, что разбираться с данной ситуацией должны специалисты ЧС и пожарной инспекции, которые после проведения проверки вынесут решение о привлечении виновных к ответственности.

В Центре экологической безопасности сообщили, что после пожара, который тушили в течение 12 часов, в атмосфере областного центра зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций по нескольким вредным веществам, передает корреспондент передает корреспондент YK-news.kz





Напомним, вчера произошел пожар в помещении пустующего маслозавода на улице Рижской на Левом берегу. В пресс-службе ЦЭБ рассказали, что на номер экологического патруля поступило множество сообщений от горожан о запахе гари и дыме в разных районах города.





«Датчики системы РАИСПЭМ фиксировали небольшие превышение суммарного углеводорода и оксида углерода в течение всего дня, — отмечается в сообщении экологов. — Оперативно была сформирована группа из сотрудников лаборатории департамента экологии ВКО и специалистов ЦЭБ, которые проводили мониторинг качества атмосферного воздуха в районе пожара в течение всего дня. В результате наблюдения было зафиксировано содержание в воздухе оксида азота на уровне 1,1 максимальной разовой ПДК, формальдегида — 3,3 максимальной разовой ПДК и фенола — 10,2 максимальной разовой ПДК. Концентрация остальных примесей не превышала санитарную норму».





— Экстремально высоких загрязнений, угрожающих жизни и здоровью людей, зафиксировано не было. Но при горении любого вещества выделяется угарный газ, поэтому люди испытывали определенный дискомфорт, — передает пресс-служба ЦЭБ слова руководителя департамента экологии ВКО Дмитрия Кавригина.





Экологи считают, что разбираться с данной ситуацией должны специалисты ЧС и пожарной инспекции, которые после проведения проверки вынесут решение о привлечении виновных к ответственности.





Зарина Жумагалиева