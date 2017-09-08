Новый спорткар: компания TVR представила 500-сильное купе Griffith

Компания TVR официально представила свою новую серийную модель – спортивное купе Griffith

После многочисленных интригующих анонсов компания TVR официально представила новый серийный спортивный автомобиль. Как и предполагалось, купе получило возрождённое название TVR Griffith.





В эпоху надвигающейся автоматизации и электрификации автомобильный мир нуждается в таких компаниях, как TVR. Не секрет, что британский производитель прославился своими поистине спортивными, «сырыми и жёсткими» автомобилями.

Новый спорткар TVR Griffith не случайно получил такое название. Спросите любого поклонника британского бренда об этом имени, и он ответит, что это один из самых любимых автомобилей марки в прошлом.









Ещё до официальной премьеры новинки предполагалось, что автомобиль получит могучий силовой агрегат. В моторном отсеке нового спортивного купе TVR Griffith располагается 5,0-литровый агрегат Cosworth V8, который способен генерировать 500 (506) лошадиных сил.









В паре с силовым агрегатом трудится 6-ступенчатая механическая трансмиссия Termec, благодаря которой автомобиль «выстреливает» с нуля до первой сотни менее чем за 4 секунды. Максимальная скорость – 322 км/ч (200 миль в час). Также сообщается, что у автомобиля идеальное распределение веса 50:50.









Новое спортивное купе TVR Griffith разрабатывалось по новой технологии, которую сам производитель называет iStream. Основой для новинки стала трубчатая стальная рама с прикреплёнными панелями из углепластика. Это обеспечивает «экстремальную жесткость» и снаряженную массу в 1 250 килограмм.









По предварительной информации, новый спортивный автомобиль имеет следующие габариты: 4314/1850/1239 миллиметров. В оснащение купе TVR Griffith входит электрический усилитель рулевого управления, вентилируемые тормозные диски, 19-дюймовые колесные диски спереди и 20-дюймовые сзади, а также регулируемые амортизаторы.

В первую очередь на рынке появится специальная вариация купе TVR Griffith Launch Edition. «Приветственная» версия автомобиля будет выпущена ограниченным тиражом в 500 экземпляров. Цена нового спортивного купе – не менее 90 000 фунтов стерлингов. Первые поставки запланированы на 2019 год.



