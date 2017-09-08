Карагандинцы продолжают жаловаться на огромные очереди за бесплатными лекарствам

В надежде получить жизненно важные препараты жители города просыпаются среди ночи, чтобы оказаться в поликлинике в пять утра.

Людям приходится стоять целыми днями и часто зря. Нужных лекарств не остается. «Новый Вестник» попытался узнать, почему не наводят порядок в этой системе?





Пенсионер Юрий Пичугин уже четвертый год получает бесплатные лекарства. В 2013 году ему сделали дорогостоящую операцию на сердце по квоте. О том, что творится в очередях, он знает не понаслышке.





— Вы когда-нибудь видели, как старики дерутся клюшками за эти лекарства? – спрашивает он. – Человек 50 «спортсменов»-инвалидов ломятся в эту маленькую аптеку. От женщин слышится плач, крик и так далее. А уж ругани хватает, о ней и вовсе промолчу. Это даже трудно словами описывать. Мы просто там теряем свое здоровье. Зачем мне делали операцию за 3 миллиона тенге по квоте? Чтобы я потихоньку умирал от недостатка лекарств? Не понимаю.





Выдержать этот ад под силу не каждому. Но даже если вы отстояли многочасовую очередь, нужные медикаменты могут внезапно закончиться.





— В самом лучшем случае, мне достается три самых дешевых препарата из семи. А самые дорогие приходится докупать самому, — рассказывает сердечник. – Если ты опоздал, то остаешься с носом. Я ходил лично в облздрав. Там мне заявили: у тебя есть пенсия, вот и покупай таблетки. А чем я за квартиру расплачиваться буду? А продукты питания на что покупать? Все дорожает, а пенсия маленькая. Благо, у меня жена еще работает. Где то сэкономим и иногда покупаем лекарства.





Почти все больницы города выдают льготникам бесплатные лекарства в один день и всем скопом. Люди задаются вопросом: почему нельзя выдавать лекарства больным в разные дни по категориям ? Тогда бы и не приходилось вставать в пять утра, чтобы занять очередь. На этот вопрос ответила пресс-секретарь управления здравоохранения Карагандинской области Айжан Иса.





— Мы не можем разделить больных по группам, ведь это живые люди, — говорит она. — Почти всем им необходимы лекарства в установленный срок. Например, у категории больных по пересадке органов вообще строго день в день. Не могут ждать и инсулинозависимые, онкобольные, сердечники. Лекарства необходимы всем и вовремя. В этом плане очереди не избежать. Иногда, люди сами создают путаницу, хотя сейчас электронная очередь по талонам. Некоторые берут сразу по два, три талона. Естественно, это создает неудобства.





Для стабилизации ситуации с нехваткой лекарств из республиканского бюджета были выделены средства.





— Дополнительно из республиканского бюджета было выделено 400 миллионов тенге. Из них 211 миллионов — для инсулинозависимых, — поясняет Айжан Иса. – Лекарств сейчас вполне хватает для тех, кто входит в объем бесплатной гарантированной помощи. Препараты привозят вовремя. Выдают порой по два раза в месяц, в зависимости от поставщика. Больным сразу же сообщается, в какой день необходимо прийти за жизненно важными лекарствами.





Аида Жунусова