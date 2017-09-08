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По итогам дневных торгов тенге снова качнулся назад

8 сентября 2017, 17:03

Курс доллара США составил 334,66 тенге.

По итогам дневной торговой сессии на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс доллара США составил 334,66 тенге, сообщает Zakon.kz.

Объем торгов составил 125, 200 млн долларов.

Напомним, по итогам утренних торгов курс доллара составил 333,24 тенге.

В обменниках курс доллара составляет 336-338 тенге. Цена на нефть марки Brent по состоянию на 15.40 по времени Астаны - 54,69 доллара за баррель.


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