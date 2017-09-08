Нобелевские лауреаты осудили политику властей Мьянмы в отношении рохинджа

"Ваше появление в общественной жизни успокоило наше беспокойство по поводу насилия, которое совершается против представителей рохинджа. Но то, что некоторые называют "этническими чистками", а другие — "медленным геноцидом", осталось неизменным и в последнее время усилилось", — написал Туту в опубликованному на сайте его фонда открытом письме к Аун Сан Су Чжи, которая получила Нобелевскую премию мира в 1991 году.

Малала Юсуфзай также опубликовала свой комментарий в связи со сложившейся ситуацией. Она призвала власти Мьянмы остановить насилие, особенно в отношении детей рохинджа, и предоставить представителям народности гражданство. По ее мнению, другие страны мира должны оказать помощь покидающим Мьянму беженцам.





"Я несколько раз выступала с осуждением печального и постыдного обращения (с рохинджа — ред.). Я все еще жду, что Аун Сан Су Чжи, которая также является лауреатом Нобелевской премии, поступит так же", — говорится в заявлении правозащитницы.

В штате Ракхайн мьянманские военные и силы безопасности с конца августа проводят операцию против исламских боевиков проживающей там народности рохинджа (рохинья), представителей которой, этнических бенгальцев, в Мьянме считают нелегальными мигрантами из Бангладеш и отказывают большинству из них в гражданстве. Операция началась после того, как боевики-рохинджа 25 августа провели скоординированную атаку на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн. Почти 400 человек погибли, по разным оценкам, в Бангладеш бежали от 146 тысяч до 300 тысяч человек.



