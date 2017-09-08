Ураган "Ирма" ослаб до четвертой категории
8 сентября 2017, 13:23
Ураган находится в 90 километрах к северо-западу от острова Большой Инагуа.
Ураган "Ирма", движущийся вдоль островов Карибского бассейна, ослаб до четвертой категории, но продолжает представлять опасность, сообщил Национальный центр США по предупреждению ураганов, передает РИА Новости.
Ураган находится в 90 километрах к северо-западу от острова Большой Инагуа (в составе Багамских островов) и в 795 километрах к юго-востоку от американского Майями. Скорость ветра достигает 250 километров в час.
Ураган "Ирма" движется вдоль островов Карибского бассейна и на выходных может достичь побережья Флориды. На территории Флориды и прилегающих штатов объявлен режим чрезвычайного положения, в ряде районов объявлена также эвакуация.
"И она была на таком уровне в течение 37 часов. Это самое большое время, которое держалась подобная скорость. Предыдущий рекорд принадлежал урагану, который свирепствовал на Филиппинах", — сообщила на брифинге в пятницу пресс-секретарь Всемирной метеорологической организации (ВМО) Клэр Нуллис.
Она добавила, что подобные ураганы не являются прямым последствием изменения климата. Кроме того, последние исследования ВМО показывают, что из-за глобального потепления количество ураганов может снизиться. Тем не менее, в XXI веке будет больше ураганов самых высоких — 4 и 5 — категорий.
Самыми уязвимыми территориями, пострадавшими от Ирмы, гуманитарные агентства ООН называют Гаити и Доминиканскую Республику. Всемирная продовольственная программа направила в регион дополнительно продовольственные пайки.
По данным Международной Федерации сообществ Красного Креста и Красного Полумесяца, от Ирмы и его последствий может пострадать свыше 1,2 миллиона человек, заявила представитель МФКК Паскаль Меж.
"Нам повезло, что ураган не вышел на берега Гаити. Однако он окажется на берегу во Флориде. В настоящее время самый больший риск для Гаити и Доминиканской Республики представляют наводнения… Опасность несет и ураган Харви, который идет по пятам Ирмы, особенно для маленького населения острова Барбуда, которое может быть полностью эвакуировано", — отметила Меж.
Ураган "Ирма" движется вдоль островов Карибского бассейна и может достичь побережья Флориды на выходных. На территории Флориды и прилегающих штатов объявлен режим чрезвычайного положения, в ряде районов объявлена также эвакуация.
Специалисты считают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.
Фото: REUTERS / Netherlands Ministry of Defence
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