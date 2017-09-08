В ряде мексиканских штатов из-за землетрясения временно закроют школы
8 сентября 2017, 13:40
По данным сейсмологов, цунами высотой от 30 сантиметров до одного метра возможно во всем Тихоокеанском регионе.
Занятия в школах в мексиканской столице Мехико приостановлены в пятницу после мощного землетрясения магнитудой 8, сообщил глава национальной аварийно-спасательной службы Мексики Луис Фелипе Пуэнте, передает РИА Новости.
"В пятницу в Мехико приостановлены занятия в связи с землетрясением", — сообщил Пуэнте в своем микроблоге Twitter. Также после землетрясения школы были закрыты в других регионах страны, включая штаты Чьяпас, Табаско, Герреро, Тласкала, Пуэбла, Оахака, Веракрус.
Землетрясение магнитудой 8 было зафиксировано в 04.49 по времени UTC (07.49 мск). Эпицентр располагался в 119 километрах к юго-западу от населенного пункта Трес-Пикос. Очаг землетрясения залегал на глубине 33 километра. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами сообщил об угрозе возникновения разрушительных волн. За ним последовал афтершок магнитудой 5,7.
По данным сейсмологов, цунами высотой от 30 сантиметров до одного метра возможно во всем Тихоокеанском регионе.
Фото © AFP 2017 / Pedro Pardo
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4877018-3649afbf4f4514f4741a20e176187827
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...