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В ряде мексиканских штатов из-за землетрясения временно закроют школы

8 сентября 2017, 13:40

По данным сейсмологов, цунами высотой от 30 сантиметров до одного метра возможно во всем Тихоокеанском регионе.

Занятия в школах в мексиканской столице Мехико приостановлены в пятницу после мощного землетрясения магнитудой 8, сообщил глава национальной аварийно-спасательной службы Мексики Луис Фелипе Пуэнте, передает РИА Новости.

"В пятницу в Мехико приостановлены занятия в связи с землетрясением", — сообщил Пуэнте в своем микроблоге Twitter. Также после землетрясения школы были закрыты в других регионах страны, включая штаты Чьяпас, Табаско, Герреро, Тласкала, Пуэбла, Оахака, Веракрус.

Землетрясение магнитудой 8 было зафиксировано в 04.49 по времени UTC (07.49 мск). Эпицентр располагался в 119 километрах к юго-западу от населенного пункта Трес-Пикос. Очаг землетрясения залегал на глубине 33 километра. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами сообщил об угрозе возникновения разрушительных волн. За ним последовал афтершок магнитудой 5,7.

По данным сейсмологов, цунами высотой от 30 сантиметров до одного метра возможно во всем Тихоокеанском регионе.

Фото © AFP 2017 / Pedro Pardo

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