Эрдоган обсудит с Назарбаевым Мьянму и экономическое сотрудничество

Президент Турции Тайип Эрдоган отправляется в пятницу с трехдневным официальным визитом в Казахстан, где 10-11 сентября намечен первый саммит Организации исламского сотрудничества (ОИС) по науке и технологиям. Как отмечает газета Sabah, лидер Турции в рамках поездки примет участие как в саммите, так и проведет обстоятельные переговоры с Нурсултаном Назарбаевым, передает ТАСС.

Лидеры провели телефонный разговор 2 сентября, в ходе которого обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества и договорились продолжить конструктивный диалог для дальнейшего углубления турецко-казахстанских отношений по широкому спектру направлений.

Борьба с ФЕТО

Ожидается, что одной из главных тем их встречи станет борьба против «Террористической организации фетхуллахистов» (ФЕТО), которую в Турции обвиняют в организации попытки переворота 15 июля 2016 года. Анкара проводит активную борьбу со сторонниками ФЕТО на территории республики, а также активно призывает к этому другие государства. После попытки путча в августе прошлого года Эрдоган передал Назарбаеву список из 33 школ в Казахстане, которые связаны с ФЕТО, и предупредил, что их действия могут быть враждебными. Назарбаев обещал, что в случае обнаружения в учебных заведениях «противников Турции» из числа присланных учителей, эти люди будут возвращены на родину, а на их место будут запрошены новые учителя.

Кризис в Мьянме

Августовские события в Мьянме также станут одной из главных тем контактов двух лидеров. На территории штата Ракхайн идут столкновения между вооруженными силами республики и мусульманами из «Араканской армии спасения рохинджа», которых власти Мьянмы считают террористами. Турция уже направила в этот регион 1 тыс. тонн гуманитарной помощи и собирается доставить еще 10 тыс. Эрдоган, чья страна в этом году председательствует в ОИС, намерен обсудить эту тему с мировыми лидерами и на ближайшей Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Анкара считает, что мировое сообщество не уделяет должного внимания проблеме мусульман в Мьянме.

Торгово-экономические отношения

В рамках визита Эрдоган собирается обсудить с Назарбаевым пути улучшения торгово-экономических связей между странами.

По данным МИД Турции, республика занимает 17 место в списке крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику. При этом объем двустороннего товарооборота не поднимается выше $2 млрд с 2015 года. Еще в 2012 году Анкара и Астана приняли программу «Новая синегрия», которая нацелена на доведение ежегодного взаимного товарооборота до $10 млрд.

Во время XIII Саммита ОИС в Стамбуле в апреле прошлого года Назарбаев заявил, что ведущие турецкие компании и холдинги могут принять активное участие в реализации программ индустриально-инновационного развития и инфраструктурной программы «Нурлы жол» («Светлый путь»), на которые выделяются значительные средства. Согласно статистике МИД, в различных сферах экономики Казахстана работает порядка 1,6 тыс. турецких компаний, которые предоставляют рабочие места 15 тыс. человек. В основном предприниматели из Турции заинтересованы в развитии бизнеса в продовольственном секторе, фармацевтической и химической промышленности и строительной отраслях. Лидеры также обсудят совместные проекты в торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной и культурно-гуманитарной сфере.

Переговоры в Астане

Эрдоган и Назарбаев могут остановиться и на теме переговоров по урегулированию ситуации в Сирии, которые пройдут в Астане 14-15 сентября. По данным МИД Казахстана, страны - гаранты режима прекращения боевых действий (Россия, Турция и Иран) намерены утвердить карты зон деэскалации в провинциях Идлиб, Хомс и районе Восточная Гута, проекты положений о координационном центре, о рабочей группе по освобождению задержанных и заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести. Кроме того, в конце августа газета Sabah сообщила, что турецкая армия после переговоров в Астане намерена начать новый этап операции «Щит Евфрата» против действующих в Сирии террористических группировок. При этом действовать Турция будет совместно с Россией и Ираном, в том числе в сфере обмена разведданными.