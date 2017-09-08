Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Умершая девочка из Великобритании спасла жизнь восьми человек

8 сентября 2017, 15:00

Джемайма согласилась стать донором органов после разговора о знакомом семьи, который погиб в автокатастрофе.

Органы, которые пожертвовала умирающая 13-летняя девочка из Великобритании, спасли жизни восьмерым, передает Лента.ру.

Джемайма Лайзелл (Jemima Layzell) умерла в 2012 году от разрыва аневризмы сосуда головного мозга. После ухудшения самочувствия ее доставили в детскую больницу в городе Бристоль, но врачи не смогли ее спасти. Через четыре дня девочка скончалась.

Ее сердце, тонкую кишку, поджелудочную железу и легкие пересадили четырем больным. Печень была разделена на части, которые были трансплантированы двум пациентам. Почки девочки спасли жизнь еще двум нуждающимся.

По данным Британской службы здравоохранения, Лайзелл — первый в стране донор органов, который помог такому количеству людей. В среднем на органы одного человека приходятся 2,6 трансплантации.

Родители девочки утверждают, что Джемайма согласилась стать донором органов после разговора о знакомом семьи, который погиб в автокатастрофе. Он был зарегистрирован в качестве донора, но из-за обстоятельств гибели его органы не были использованы.

Разрыв аневризмы артерий головного мозга вызывает внутримозговое кровоизлияние, ведущее к смерти или тяжелым неврологическим расстройствам. Он происходит внезапно и редко может быть предсказан.

В марте сообщалось, что накануне Международного женского дня 48-летней жительнице Италии пересадили почку, принадлежащую ее 52-летнему партнеру.

Фото: Morris MacMatzen / Reuters

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...