Защита права собственности на жилище

Право собственности - многовековое древнейшее правовое понятие, возникшее как выраженная и определенная правом возможность человека (или человеческих объединений) воздействовать на конкретные материальные предметы, находящиеся в его абсолютном господстве. И государство, и окружающее общество признавало данное лицо полным хозяином предмета собственности.

Право определило, какие возможности охватывает такое господство, обозначив их как правомочия владения, пользования и распоряжения.

Разумеется, многое изменилось, но содержание его сводилось к различным вариантам проявления признанной государством экономической власти собственника: фактически обладать своими вещами, использовать их по своему усмотрению, передавать вещи, находящиеся в полном господстве, во власть других лиц.

Существуют следующие виды права собственности:

- право собственности на вещи;

- право собственности на предметные символы имущественных благ;

- право собственности на оборотные активы;

-право интеллектуальной собственности.

Общее понятие права собственности приведено в п. 1 ст. 188 Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее - ГК).

Право собственности есть признаваемое и охраняемое законодательными актами право субъекта по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом.

Гражданское законодательство, определяя способы защиты гражданских прав, устанавливает, что одним из способов защиты является признание права ( п. 1 ст. 9, ст. 259 ГК).

Глава 15 ГК «Защита права собственности и иных вещных прав», закрепляет три основных вещно-правовых способа защиты гражданских прав: истребование имущества из чужого незаконного владения и защита прав собственника от нарушений, не связанных с лишением владения, а также признание собственником права собственности.

Следует отметить, что в практике Алматинского районного суда г. Астаны встречаются споры по всем вышеуказанным трем способам защиты прав.

Государство предпринимает различные меры для узаконения прав граждан, фактически владеющих имуществом. Так, начиная с 2006 года неоднократно проводилась легализация имущества, право на которое не оформлено в соответствии с действующим законодательством, то есть имущество, на которое отсутствуют правоустанавливающие документы, и права на которое не зарегистрированы в установленном порядке в регистрирующем органе.

Многие граждане Казахстана воспользовались предоставленной государством возможностью и узаконили свои права на имущество, но есть и такие граждане, которые до настоящего времени не узаконили свои права на имущество и соответственно не зарегистрировали их в органах юстиции.

В соответствии с п. 3 ст. 244 ГК право собственности на самовольную постройку может быть признано судом за лицом, осуществившим постройку на не принадлежащем ему земельном участке, при условии, что данный участок будет в установленном порядке предоставлен этому лицу под размещение возведенной постройки.

Право собственности на самовольную постройку может быть признано судом также за лицом, в законном пользовании которого находится земельный участок, где осуществлена постройка. В этом случае лицо, за которым признано право собственности на постройку, возмещает осуществившему ее лицу расходы на постройку в размере, определенном судом.

В силу указанных норм граждане вправе просит признания право собственности на произведенные ими постройки, в случае соответствия их строительным, санитарным нормам и правилам, а также нормам пожарной безопасности, отсутствия нарушения прав и охраняемых законом интересов других лиц, угрозы жизни и здоровью граждан, но при условии предоставления им земельного участка под данную постройку.

Кроме того, на основании п. 1 ст. 240 ГК гражданин или юридическое лицо, не являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим собственным недвижимым имуществом в течение семи лет, либо иным имуществом не менее пяти лет, приобретает право собственности на это имущество (приобретательная давность). В соответствии с данной нормой права граждане и юридические лица, владеющие имуществом определенные сроки вправе требовать признания право собственности по приобретательной давности.

Хочется отметить, что в гражданском законодательстве предусмотрено множество других оснований приобретения права собственности.

Сауле Койшибаева

судья Алматинского районного суда

г. Астаны

05.09.2017 года