14-летний школьник с показателем IQ 162 поставил мировой рекорд, обогнав Хокинга
8 сентября 2017, 14:15
Мальчик признаётся, что не ожидал туда попасть, а получение максимального результата было для него чем-то невероятным.
Школьника, которому всего 14 лет, признали гением после того, как он сдал тест на IQ и набрал рекордные 162 балла, что выше, чем у Стивена Хокинга и Альберта Эйнштейна, пишет Life.ru.
Ртвик Пател стал членом организации с самыми высокими коэффициентами интеллекта "Менса" после достижения наивысшей возможной оценки, поставив тем самым мировой рекорд, пишет Daily Mail. [/QUOTE
Мальчик признаётся, что не ожидал туда попасть, а получение максимального результата было для него чем-то невероятным.
Уровнь IQ среднестатистического взрослого колеблется около 100 баллов, а Эйнштейн и Хокинг, предполагается, оцениваются в 160 баллов, но официально этот тест они не проходили. Ртвик заинтересовался организацией "Менса" после того, как посмотрел телешоу Child Genius ("Ребёнок-гений").
Юлия Зинченко
Фото с сайта life.ru
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