14-летний школьник с показателем IQ 162 поставил мировой рекорд, обогнав Хокинга

Мальчик признаётся, что не ожидал туда попасть, а получение максимального результата было для него чем-то невероятным.

Школьника, которому всего 14 лет, признали гением после того, как он сдал тест на IQ и набрал рекордные 162 балла, что выше, чем у Стивена Хокинга и Альберта Эйнштейна , пишет , пишет Life.ru





Ртвик Пател стал членом организации с самыми высокими коэффициентами интеллекта "Менса" после достижения наивысшей возможной оценки, поставив тем самым мировой рекорд, пишет Daily Mail. [/QUOTE





Мальчик признаётся, что не ожидал туда попасть, а получение максимального результата было для него чем-то невероятным.





Уровнь IQ среднестатистического взрослого колеблется около 100 баллов, а Эйнштейн и Хокинг, предполагается, оцениваются в 160 баллов, но официально этот тест они не проходили. Ртвик заинтересовался организацией "Менса" после того, как посмотрел телешоу Child Genius ("Ребёнок-гений").





Юлия Зинченко