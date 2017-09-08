Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

14-летний школьник с показателем IQ 162 поставил мировой рекорд, обогнав Хокинга

8 сентября 2017, 14:15

Мальчик признаётся, что не ожидал туда попасть, а получение максимального результата было для него чем-то невероятным.

Школьника, которому всего 14 лет, признали гением после того, как он сдал тест на IQ и набрал рекордные 162 балла, что выше, чем у Стивена Хокинга и Альберта Эйнштейна, пишет Life.ru.

Ртвик Пател стал членом организации с самыми высокими коэффициентами интеллекта "Менса" после достижения наивысшей возможной оценки, поставив тем самым мировой рекорд, пишет Daily Mail. [/QUOTE

Мальчик признаётся, что не ожидал туда попасть, а получение максимального результата было для него чем-то невероятным.

Уровнь IQ среднестатистического взрослого колеблется около 100 баллов, а Эйнштейн и Хокинг, предполагается, оцениваются в 160 баллов, но официально этот тест они не проходили. Ртвик заинтересовался организацией "Менса" после того, как посмотрел телешоу Child Genius ("Ребёнок-гений").

Юлия Зинченко
Фото с сайта life.ru

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...