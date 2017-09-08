Портрет Динмухамеда Кунаева украсил одну из стен Алматы
8 сентября 2017, 17:34
Рисунок был создан командой TiGrohaud crew и опубликован на странице в Instagram.
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