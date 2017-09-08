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Портрет Динмухамеда Кунаева украсил одну из стен Алматы

8 сентября 2017, 17:34

Рисунок был создан командой TiGrohaud crew и опубликован на странице в Instagram.

Портрет Динмухамеда Кунаева, исполненный в стиле граффики, украсило стену в Алматы, передает Zakon.kz.

Рисунок был создан командой TiGrohaud crew и опубликован на странице в Instagram.

Граффити команды появляются не только в Алматы но и в других городах Казахстана.








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