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В российской Балашихе обрушилась стена кинотеатра

8 сентября 2017, 15:00

По предварительным данным, причиной обрушения мог стать демонтаж конструкций здания.

Десять человек пострадали при обрушении стены кинотеатра в подмосковной Балашихе, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Произошло обрушение стены заброшенного кинотеатра "Союз" на улице Фадеева. Кирпичная кладка упала прямо на торговые ряды. В здании велись ремонтные работы. Погибших нет", — рассказали в администрации городского округа.
Cтена обрушилась на две торговые палатки, расположенные вблизи здания. Еще одну палатку частично задело. Пять человек госпитализированы, в том числе ребенок.

"Они с ушибами и порезами доставлены в приемное отделение Балашихинской центральной районной больницы. Медики проводят обследования, делают рентгеновские снимки", — рассказал представитель пресс-службы администрации.

Сообщение об инциденте поступило в ГУ МЧС в 11:17, площадь обрушения составила 48 квадратных метров. Сейчас спасатели разбирают завалы кирпича. В ликвидации последствий ЧП участвуют 13 единиц техники и 42 человека. На месте также работают экипажи ГИБДД, скорой помощи и полиция.

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