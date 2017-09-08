В российской Балашихе обрушилась стена кинотеатра

Десять человек пострадали при обрушении стены кинотеатра в подмосковной Балашихе,

"Произошло обрушение стены заброшенного кинотеатра "Союз" на улице Фадеева. Кирпичная кладка упала прямо на торговые ряды. В здании велись ремонтные работы. Погибших нет", — рассказали в администрации городского округа.

Cтена обрушилась на две торговые палатки, расположенные вблизи здания. Еще одну палатку частично задело. Пять человек госпитализированы, в том числе ребенок.





"Они с ушибами и порезами доставлены в приемное отделение Балашихинской центральной районной больницы. Медики проводят обследования, делают рентгеновские снимки", — рассказал представитель пресс-службы администрации.



