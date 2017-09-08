На островах Галапагос отменили предупреждение об угрозе цунами

Ранее сообщалось, что эвакуация проводится на островах Флореана, Санта-Крус, Исабела и Сан-Кристобаль в связи с угрозой цунами после землетрясения у берегов Мексики.

"Отменяется предупреждение о цунами, сделанное для прибрежных районов Галапагосских островов", — говорится в заявлении института в микроблоге в Twitter.





По данным Совета правительства провинции, жители могут вернуться в свои дома. Данных о разрушениях и жертвах не поступало.





Землетрясение у берегов Мексики магнитудой 8,2 было зафиксировано в 04.49 по времени UTC (07.49 мск). Эпицентр располагался в 119 километрах к юго-западу от населенного пункта Трес-Пикос. Очаг землетрясения залегал на глубине 33 километра. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами сообщил об угрозе возникновения разрушительных волн.





Тихоокеанский центр предупреждения о цунами (PTWC) сообщил, что максимальная высота волн при цунами после землетрясения достигла одного метра. Ранее президент Мексики подтвердил гибель пяти человек в результате землетрясения.



