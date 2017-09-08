На островах Галапагос отменили предупреждение об угрозе цунами
8 сентября 2017, 17:37
По данным Совета правительства провинции, жители могут вернуться в свои дома. Данных о разрушениях и жертвах не поступало.
Угроза цунами в провинции Эквадора Галапагос, расположенной на Галапагосских островах, отменена, сообщает Океанографический институт ВМС страны, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что эвакуация проводится на островах Флореана, Санта-Крус, Исабела и Сан-Кристобаль в связи с угрозой цунами после землетрясения у берегов Мексики.
"Отменяется предупреждение о цунами, сделанное для прибрежных районов Галапагосских островов", — говорится в заявлении института в микроблоге в Twitter.
По данным Совета правительства провинции, жители могут вернуться в свои дома. Данных о разрушениях и жертвах не поступало.
Землетрясение у берегов Мексики магнитудой 8,2 было зафиксировано в 04.49 по времени UTC (07.49 мск). Эпицентр располагался в 119 километрах к юго-западу от населенного пункта Трес-Пикос. Очаг землетрясения залегал на глубине 33 километра. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами сообщил об угрозе возникновения разрушительных волн.
Тихоокеанский центр предупреждения о цунами (PTWC) сообщил, что максимальная высота волн при цунами после землетрясения достигла одного метра. Ранее президент Мексики подтвердил гибель пяти человек в результате землетрясения.
Фото © REUTERS / Victor Yanez
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4877028-2ef458590a8fbcd83fb9380b42248e61
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...