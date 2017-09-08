А.Мамин принял участие в открытии Национального дня Российской Федерации
8 сентября 2017, 17:40
Председателя Правительства РФ А.Дворкович отметил высокий уровень организации международной выставки и создание благоприятных условий для ее участников.
8 сентября Первый заместитель Премьер-министра РК Аскар Мамин и заместитель Председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович приняли участие в торжественном мероприятии по случаю Национального дня Российской Федерации в рамках ЭКСПО 2017, сообщает Zakon.kz.
А. Мамин поздравил российскую сторону с успешным участием в ЭКСПО-2017, представившую национальный павильон "Россия – энергетический потенциал планеты".
"Российский павильон продемонстрировал мощный энергетический потенциал и технологические возможности страны", - сказал А. Мамин, подчеркнув, что по масштабам энергетических ресурсов с Россией не сравнится ни одна страна мира.
Первый заместитель Премьер-Министра РК отметил, что "Казахстану и России необходимо совместно развивать новейшие технологии в использовании возобновляемых источников энергии".
В свою очередь, заместитель Председателя Правительства РФ А.Дворкович отметил высокий уровень организации международной выставки и создание благоприятных условий для ее участников.
"Важно, что первая международная специализированная выставка ЭКСПО на территории СНГ проходит в Казахстане, с которым Россию связывает дружба и стратегическое партнерство",- сказал А.Дворкович.
Он также отметил важность тематики выставки ЭКСПО 2017 "Энергия будущего", которая "связана с преодолением последствий изменения климата и расширением использования новых источников энергии".
"В ближайшие 20 лет население Земли будет расти, а значит, продолжится рост мировой экономики, увеличится продолжительность жизни. Все это потребует надежного энергообеспечения",- сказал А.Дворкович.
На ЭКСПО-2017 продемонстрировали национальные достижения в области возобновляемых источников энергии 115 стран и 22 международных организаций.
Фото: primeminister.kz.
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