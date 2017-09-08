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В Мексике при землетрясении погибли по меньшей мере семь человек

8 сентября 2017, 13:35

Шесть человек погибли в Мексике и один в Гватемале в результате землетрясения магнитудой 8, сообщают местные СМИ.

Как сообщает телеканал Milenio TV со ссылкой на губернатора юго-восточного штата Чьяпас Мануэля Веласкеса, в его штате погибли три человека. По данным издания Universal‏, в штате Оахака погибла женщина. Издание Excelsior‏ со ссылкой на губернатора штата Табаско Артуро Нуньеса сообщает о двух погибших детях, передает РИА Новости.

Кроме того, издание Prensa Libre со ссылкой на губернатора департамента Сан-Маркос в Гватемале сообщает об одном погибшем в городе Такана.

Землетрясение магнитудой 8 было зафиксировано в 04.49 по времени UTC (07.49 мск). Эпицентр располагался в 119 километрах к юго-западу от населенного пункта Трес-Пикос. Очаг землетрясения залегал на глубине 33 километра. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами сообщил об угрозе возникновения разрушительных волн. За ним последовал афтершок магнитудой 5,7.

По данным сейсмологов, цунами высотой от 30 сантиметров до одного метра возможно во всем Тихоокеанском регионе.

Фото © REUTERS / Imelda Medina

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