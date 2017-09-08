Чем узбекская девальвация грозит Казахстану

Узбекская девальвация имеет свои, пока еще не риски, но уже особенности, и столь крутой поворот в экономической политике в экспертных кругах Казахстана уже начинает вызывать озабоченность, причем довольно серьезную.

В прошлый вторник биржевая стоимость узбекского сума испытала крупнейшее падение — официальный курс валюты ослабел до 8 100 за доллар по сравнению с 4210,35 днем ранее. Однако это не вызвало бурной реакции на финансовых рынках, а некоторые эксперты даже назвали данное решение Центрального Банка Узбекистана "либерализацией", сознательно избегая слова "девальвация".





"Не девальвация это… я бы назвал это "либерализацией", — говорит экономист Алмас Чукин. — Было три обменных курса, а благодаря либерализации, которая произошла, все ненужные административные обменные курсы были отменены. Раньше Центробанк Узбекистана выставлял свои котировки, которые не имели никакого отношения к реальной жизни. Еще один курс — биржевой, значительно превышал не только официальный, но и "черный", который формировался рынком и по которому жили простые люди и бизнес. Теперь остался только один диапазон – "черный курс" стал официальным".





По мнению экономиста гораздо интересней новая экономическая политика Узбекистана, которая открывается миру и больше всего своим соседям.





"Согласно статистическим данным, в Узбекистане живет больше людей, чем во всех странах Центральной Азии вместе взятых. И теперь эта страна отменяет все ограничения на экспорт и импорт", — констатирует Чукин. - Сейчас мы не почувствуем эффекта от узбекской девальвации, но в перспективе будут достаточно большие изменения в товарообороте в сторону роста, — говорит экономист Петр Своик. — Реформа Мирзиёева обязательно проявит себя и что из этого получится другой вопрос".





О чем знают, но не говорят





С падением курса сума, резко снижается покупательная способность узбекского населения, а открытый рынок позволит отправлять товары и продукты в Казахстан, а наши люди будут гораздо чаще ездить в Узбекистан на шоппинг, способствуя развитию въездного туризма.





"Но здесь есть шанс и для казахстанского бизнеса. Возможно, потребуются месяцы, чтобы узбеки стали использовать свободу, которую им дали. Пока они должны еще это осознать. И если наши бизнесмены — сокопроизводители, молочники и мукомолы будут быстрее шевелиться, то смогут войти на узбекский рынок уже сейчас. Для казахстанского бизнеса это может быть позитивным моментом. Но, повторюсь, все зависит от того, кто окажется проворнее", — говорит Алмас Чукин.





Стоит сказать, что Казахстан является крупнейшим экспортным рынком для Узбекистана. И год от года деловая активность между нашими странами только увеличивается. В 2002 году товарооборот с Ташкентом составил 263,3 миллионов долларов, в 2008 году уже 912,5 миллионов, а в 2016 значительно приблизился к двум миллиардам в американской валюте.





Пока основными товарами, ввозимыми в Казахстан из Узбекистана, являются природный газ, виноград, абрикосы, вишня и черешня, персики, свежие и охлажденные томаты, сухофрукты.





В обратном направлении уходят пшеница и меслин, пшеничная и пшенично-ржаная мука, полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, руды и цинковые концентраты, необработанный алюминий.





В апреле этого года, во время двухдневного визита узбекского лидера в Астану, президент Нурсултан Назарбаев озвучил две ключевые цифры. По его словам, за первые три месяца 2017 года товарооборот между странами увеличился на 37%. А к 2020 году показатели торговых операций между Казахстаном и Узбекистаном должны достичь 5 миллиардов долларов.







