Продавщица избила жительницу Караганды из-за тухлой рыбы

Женщина купила сазана за тысячу тенге, а когда пришла домой, рыба оказалась тухлой.

Жительница Караганды Светлана Шевченко стала жертвой рукоприкладства на стихийном рынке, разместившемся в Пришахтинске на улице Зелинского, передает ekaraganda.kz.

Женщина купила сазана за тысячу тенге, а когда пришла домой, рыба оказалась тухлой.

«Пошла обратно. Однако продавщица – рослая женщина солидной комплекции – отказалась возвращать полную сумму за сделанную мною покупку», - рассказывает карагандинка.

Между двумя женщинами, каждая из которых твердо стояла на своем, завязался конфликт.

«Продавщица забрала рыбу и сказала: «Вот тебе 500 тенге». Я ответила, что мне нужна полная сумма. На это она заявила: «Тогда и этого не получишь». И еще обвинила меня в неплатежеспособности. Я опять потребовала свои деньги обратно. Вместо того чтобы отдать тысячу тенге, она набросилась на меня с кулаками, содрала ногтями кожу на моих руках, ударила кулаком в живот. У меня осталась ссадина под правым глазом, кровавые подтеки», - поведала Светлана Шевченко.

В тот же вечер Светлана Шевченко обратилась в травмпункт, где ей поставили укол от столбняка.

В случившемся инциденте, как вспоминает собеседница, стали разбираться прибывшие на место сотрудники полиции. Избитая женщина написала заявление против своей обидчицы. Продавщица написала встречное заявление, в котором потребовала наказать Светлану за оскорбления.

«Я не оскорбляла эту женщину. Единственное, что я позволила себе сказать: «Вы такая крупная, как вы смеете набрасываться на меня!» Я вешу всего лишь 55 килограммов при росте 158 сантиметров. В сердцах я крикнула: «Жирная корова». Но это только для того, чтобы хоть как-то защитить себя от агрессии, - признается она», - уверяет Светлана Шевченко.

Произошедшую ситуацию прокомментировали в ДВД Карагандинской области.

«Поступило заявление от гражданки Шевченко о том, что ее избили. По данному факту сотрудниками полиции в отношении второй гражданки составлен административный протокол по статье «Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений», - прокомментировал пресс-секретарь ведомства Бакытжан Кудияров.

По данной статье виновному лицу может грозить предупреждение либо административный арест на срок до трех суток.