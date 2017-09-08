Павлодарские врачи рассказали о состоянии попавшего под трамвай ребенка

Второклассница по-прежнему находится в реанимации, она начала реагировать на происходящее

Находящаяся в реанимации восьмилетняя девочка, которая попала под павлодарский трамвай, начала реагировать на происходящее, сообщила Sputnik Казахстан пресс-секретарь управления здравоохранения Павлодарской области Махаббат Мухамадиева.

ДТП произошло в Павлодаре в четверг, 7 сентября, в 07:43 на перекрестке улиц Ломова и Катаева. Под колесами трамвая оказались две девочки — десяти и восьми лет. Старшая погибла, а младшую в тяжелом состоянии госпитализировали.

По информации Мухамадиевой, пострадавшая школьница продолжает находиться в отделении реанимации. Состояние ее остается стабильно тяжелым. Она все время была в сознании, но не реагировала на происходящее вокруг, поскольку у нее были травматический шок, черепно-мозговая травма, тяжелый ушиб головного мозга и оглушение. Сейчас девочка стала реагировать на все.

аленькая пациентка будет продолжать находиться в реанимации, у нее консервативное лечение, в хирургическом вмешательстве девочка не нуждается. Врачи надеются, что через пару дней ее переведут в общую палату.

Семье, у которой погибла девочка, горожане второй день несут деньги, сообщил паблик "Типичный Павлодар". На эти средства планируется купить им квартиру.

"Приходят посторонние люди, организации, родители из других школ. Также говорят, в клубе "Добряки Павлодара" собрано полтора миллиона тенге. У всех одна позиция — купить квартиру семье, — сообщила директор школы, в которой училась погибшая, Нуржиян Батесова.

Она также отметила, что школа возьмет на себя организацию похорон, потому что мать одна воспитывает троих детей. Девочка, которая погибла, училась в четвертом классе, ее сестренка, которая сейчас в реанимации, — во втором. Еще в семье есть ребенок, которому только в сентябре исполнится два года. Отец детей погиб два года назад в результате несчастного случая. Оставшись без кормильца, мать-одиночка снимает комнату в общежитии. Оказать помощь семье обещают и в трамвайном управлении, которое тоже возьмет на себя организацию похорон и все расходы на лечение пострадавшей девочки.

Похоронят погибшую в Щербактинском районе Павлодарской области, рядом с отцом.

"По факту ДТП с участием трамвая и несовершеннолетних детей начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК, то есть нарушению правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим по неосторожности смерть человека. По делу назначены все необходимые экспертизы", — сообщила пресс-служба ДВД области.

Вагоновожатая водворена в изолятор временного содержания. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Фото © Sputnik / Михаил Фомичев