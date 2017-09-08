Казахстанец стал лучшим палуаном мира

В Астане завершился чемпионат по казакша курес.

В Астане завершился Чемпионат мира по казакша курес «Әлем Барысы - 2017». Победителем состязания стал восточноказахстанец Айбек Нугумаров, сообщает Zakon.kz со ссылкой на УФКиС ВКО.

В финальной битве Айбек Нугумаров одержал победу над грузином Гурамом Тушишвили. На третьем месте оказался Ержан Шынкеев, который победил Серика Бердимурата из Монголии.

В турнире участвовали 42 борца из 38 стран мира. Среди них честь Казахстана защищали 5 палуанов: Айбек Нугумаров, Ержан Шынкеев, Айбат Сейтен, Еламан Ергалиев и Даурен Нуралинов.