Казахстанец стал лучшим палуаном мира
8 сентября 2017, 18:50
В Астане завершился чемпионат по казакша курес.
В Астане завершился Чемпионат мира по казакша курес «Әлем Барысы - 2017». Победителем состязания стал восточноказахстанец Айбек Нугумаров, сообщает Zakon.kz со ссылкой на УФКиС ВКО.
В финальной битве Айбек Нугумаров одержал победу над грузином Гурамом Тушишвили. На третьем месте оказался Ержан Шынкеев, который победил Серика Бердимурата из Монголии.
В турнире участвовали 42 борца из 38 стран мира. Среди них честь Казахстана защищали 5 палуанов: Айбек Нугумаров, Ержан Шынкеев, Айбат Сейтен, Еламан Ергалиев и Даурен Нуралинов.
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