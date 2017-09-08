Жительница Астаны несколько лет платит налог за блуждающий по РК автомобиль

Жительница столицы Алия Касымова несколько лет платит налог за Audi Q7. Хотя это авто премиум-класса не видела ни разу. Женщина уверяет, что стала жертвой аферы. Но попытки доказать это в суде обернулись полным крахом, передает корреспондент ИА «NewTimes.kz».

По словам женщины, в 2009 году в Казахстан завезли 38 дорогих авто. Причем собеседница уверяет, что это была контрабанда. При этом, объясняет Алия, иномарки были оформлены фиктивно, на случайных людей. Среди них оказалась и астанчанка.

«Мой знакомый Мухмад пришел ко мне уже с техпаспортами на две машины, они были оформлены на меня. Я была возмущена. Ранее он говорил, что хочет зарегистрировать на меня свою машину. Но эти авто были не его, потому что у него нет таких денег. А машины были очень дорогими - Toyota Land Cruiser и Audi Q7. Их регистрацию сделали без меня. Без моего согласия. После того как я начала возмущаться, Мухмад пообещал снять эти машины с меня», — вспоминает Алия.

По словам собеседницы, чтобы уладить ситуацию, они вместе пошли к нотариусу. Но одна из машин все равно осталась за ней.

«На обе машины мы оформили договор дарения, после чего я сделала на его имя доверенность, чтобы он мог без моего участия снять автомобили с учета. Land Cruiser он сразу снял. А Audi еще долгое время была зарегистрирована на меня. Я отменила доверенность, поскольку заподозрила неладное, тогда Мухмад снова вышел на связь. Он рассказал, что 38 авто - это машины больших людей, поэтому нужно подождать. Я ждать не хотела, пригрозила, что напишу заявление в полицию. В ответ на угрозы он сказал, что у меня будут проблемы», — отмечает она.

Женщина говорит, что через некоторое время Мухмад пропал. А Алия узнала об аресте Audi департаментом по борьбе с экономическими преступлениями.

«Откуда этот арест? Из-за него я не могла снять машину с учета. Я сделала запросы и получила информацию, которая шокировала меня. Оказалось, что Audi была арестована в Астане 26 мая 2011 года, а уже 9 июля была поставлена на учет в Шымкенте. И там эта машина уже была «чистая». Ее «почистили» таким образом. Как в единой базе машина оказалась зарегистрированной два раза? Фактически ее новый хозяин - подставное лицо. Он не покупал машину, потому что нигде не указан договор купли-продажи. Еще позже машину перерегистрировали на ТОО, и в этом случае на ней также не было ареста», — возмущается женщина.

По ее словам, к тому времени она уже в третий раз заплатила налог за машину, которой ни разу не видела.

«Речь о транспортном налоге, который я оплачивала один раз в год. Это разные суммы - 18 тыс, потом 20 тыс, 21 тыс. Эта несправедливость приводила меня в бешенство. И я обратилась в суд, который дал частное определение, что двойная регистрация незаконна. В документе говорится о необходимости устранения этого нарушения. Кроме того, суд нашел признаки уголовно наказуемого деяния и потребовал соответствующей проверки данного факта. Это частное определение должна была проконтролировать прокуратура. Я туда обратилась, но мне ответили, что уголовное дело возбудили и прекратили за неустановлением лиц. Получается, проблема так и осталась», — вздыхает Алия, отмечая, что и после суда ей отказали в снятии с учета Audi, мотивируя это тем, что машина арестована.

Не желая сдаваться, женщина подала в суд на налоговый комитет, но доказать ничего не удалось.

«Суд постановил, что я являюсь собственником машины, так как Мухмад, на которого я написала дарение, машину на себя не зарегистрировал. А раз так, то должна платить налог», — сокрушается собеседница.

прочем, по словам Алии, после многочисленных жалоб ей все-таки удалось снять с авто арест. Затем она снова обратилась в суд, чтобы признать недействительной регистрацию авто в Шымкенте.

«Но суд отказал мне, сказав, что мои права не нарушены. Якобы я подарила машину Мухмаду и с этим мои права прекратились», — возмущена астанчанка.

Более того, даже сняв арест, она все равно не может избавиться от автомобиля, потому что в регистрационно-экзаменационном отделе УДП ДВД от «владелицы» требуют документы, которых у нее нет.

«РЭО отказал снять авто с учета, потому что я должна сдать техпаспорт и госномер, но у меня их нет. Я никогда не видела эту машину. Где сейчас эти документы - я не знаю, может быть, они у Мухмада, может быть, у других хозяев, которые поставили машину на учет в Шымкенте. Мне не дают снять ее с учета, потому что боятся, ведь возбуждено уголовное дело в ДГД по статье «Контрабанда», но причастные лица якобы не установлены следствием. Они боятся, что когда-нибудь это дело возобновят, тогда будут ворошить и где-то что-то вылезет. Все понимают, что незаконно оформлены машины и за это кто-то будет отвечать», — предполагает Алия.

«Я считаю, что тут замешаны высокопоставленные чиновники. Разве я могу пойти и поставить на учет машину на чужого человека, тем более такую дорогую? Это делается все по звонку сверху. Это большие люди, раз провернули махинацию с 38 машинами премиум-класса», — добавила она.

По словам собеседницы, на автомобиль она не претендует, а просто хочет избавиться от него и добиться справедливости.

«Никто не хочет брать ответственность за делишки ДВД, в котором авто незаконно поставили на второй учет. Всем хорошо, кроме меня. Всех все устраивает. Я в суде говорила, что никогда не видела эту машину. Сейчас получается, что у меня несколько решений суда, которые противоречат друг другу. В одном я признана собственником этой автомашины, в другом - противоречащее решение, что Мухмад распорядился этой машиной, и я не являюсь собственником. В итоге у авто два собственника, мы оба платим налог? Овцы целы, волки - сыты. Все счастливы: суд, прокуратура, ДВД. Никому не нужна справедливость, никому не нужна законность. Нарушение закона увидели по регистрации, галочкой отметили, но до конца не довели. Теперь я пойду к генпрокурору, чтобы он разобрался в этой ситуации», — заключила астанчанка.