Жительница Астаны несколько лет платит налог за блуждающий по РК автомобиль
Автомобиль Audi Q7 женщина ни разу не видела.
Жительница столицы Алия Касымова несколько лет платит налог за Audi Q7. Хотя это авто премиум-класса не видела ни разу. Женщина уверяет, что стала жертвой аферы. Но попытки доказать это в суде обернулись полным крахом, передает корреспондент ИА «NewTimes.kz».
По словам женщины, в 2009 году в Казахстан завезли 38 дорогих авто. Причем собеседница уверяет, что это была контрабанда. При этом, объясняет Алия, иномарки были оформлены фиктивно, на случайных людей. Среди них оказалась и астанчанка.
«Мой знакомый Мухмад пришел ко мне уже с техпаспортами на две машины, они были оформлены на меня. Я была возмущена. Ранее он говорил, что хочет зарегистрировать на меня свою машину. Но эти авто были не его, потому что у него нет таких денег. А машины были очень дорогими - Toyota Land Cruiser и Audi Q7. Их регистрацию сделали без меня. Без моего согласия. После того как я начала возмущаться, Мухмад пообещал снять эти машины с меня», — вспоминает Алия.
По словам собеседницы, чтобы уладить ситуацию, они вместе пошли к нотариусу. Но одна из машин все равно осталась за ней.
«На обе машины мы оформили договор дарения, после чего я сделала на его имя доверенность, чтобы он мог без моего участия снять автомобили с учета. Land Cruiser он сразу снял. А Audi еще долгое время была зарегистрирована на меня. Я отменила доверенность, поскольку заподозрила неладное, тогда Мухмад снова вышел на связь. Он рассказал, что 38 авто - это машины больших людей, поэтому нужно подождать. Я ждать не хотела, пригрозила, что напишу заявление в полицию. В ответ на угрозы он сказал, что у меня будут проблемы», — отмечает она.
Женщина говорит, что через некоторое время Мухмад пропал. А Алия узнала об аресте Audi департаментом по борьбе с экономическими преступлениями.
«Откуда этот арест? Из-за него я не могла снять машину с учета. Я сделала запросы и получила информацию, которая шокировала меня. Оказалось, что Audi была арестована в Астане 26 мая 2011 года, а уже 9 июля была поставлена на учет в Шымкенте. И там эта машина уже была «чистая». Ее «почистили» таким образом. Как в единой базе машина оказалась зарегистрированной два раза? Фактически ее новый хозяин - подставное лицо. Он не покупал машину, потому что нигде не указан договор купли-продажи. Еще позже машину перерегистрировали на ТОО, и в этом случае на ней также не было ареста», — возмущается женщина.
По ее словам, к тому времени она уже в третий раз заплатила налог за машину, которой ни разу не видела.
«Речь о транспортном налоге, который я оплачивала один раз в год. Это разные суммы - 18 тыс, потом 20 тыс, 21 тыс. Эта несправедливость приводила меня в бешенство. И я обратилась в суд, который дал частное определение, что двойная регистрация незаконна. В документе говорится о необходимости устранения этого нарушения. Кроме того, суд нашел признаки уголовно наказуемого деяния и потребовал соответствующей проверки данного факта. Это частное определение должна была проконтролировать прокуратура. Я туда обратилась, но мне ответили, что уголовное дело возбудили и прекратили за неустановлением лиц. Получается, проблема так и осталась», — вздыхает Алия, отмечая, что и после суда ей отказали в снятии с учета Audi, мотивируя это тем, что машина арестована.
Не желая сдаваться, женщина подала в суд на налоговый комитет, но доказать ничего не удалось.
«Суд постановил, что я являюсь собственником машины, так как Мухмад, на которого я написала дарение, машину на себя не зарегистрировал. А раз так, то должна платить налог», — сокрушается собеседница.
прочем, по словам Алии, после многочисленных жалоб ей все-таки удалось снять с авто арест. Затем она снова обратилась в суд, чтобы признать недействительной регистрацию авто в Шымкенте.
«Но суд отказал мне, сказав, что мои права не нарушены. Якобы я подарила машину Мухмаду и с этим мои права прекратились», — возмущена астанчанка.
Более того, даже сняв арест, она все равно не может избавиться от автомобиля, потому что в регистрационно-экзаменационном отделе УДП ДВД от «владелицы» требуют документы, которых у нее нет.
«РЭО отказал снять авто с учета, потому что я должна сдать техпаспорт и госномер, но у меня их нет. Я никогда не видела эту машину. Где сейчас эти документы - я не знаю, может быть, они у Мухмада, может быть, у других хозяев, которые поставили машину на учет в Шымкенте. Мне не дают снять ее с учета, потому что боятся, ведь возбуждено уголовное дело в ДГД по статье «Контрабанда», но причастные лица якобы не установлены следствием. Они боятся, что когда-нибудь это дело возобновят, тогда будут ворошить и где-то что-то вылезет. Все понимают, что незаконно оформлены машины и за это кто-то будет отвечать», — предполагает Алия.
«Я считаю, что тут замешаны высокопоставленные чиновники. Разве я могу пойти и поставить на учет машину на чужого человека, тем более такую дорогую? Это делается все по звонку сверху. Это большие люди, раз провернули махинацию с 38 машинами премиум-класса», — добавила она.
По словам собеседницы, на автомобиль она не претендует, а просто хочет избавиться от него и добиться справедливости.
«Никто не хочет брать ответственность за делишки ДВД, в котором авто незаконно поставили на второй учет. Всем хорошо, кроме меня. Всех все устраивает. Я в суде говорила, что никогда не видела эту машину. Сейчас получается, что у меня несколько решений суда, которые противоречат друг другу. В одном я признана собственником этой автомашины, в другом - противоречащее решение, что Мухмад распорядился этой машиной, и я не являюсь собственником. В итоге у авто два собственника, мы оба платим налог? Овцы целы, волки - сыты. Все счастливы: суд, прокуратура, ДВД. Никому не нужна справедливость, никому не нужна законность. Нарушение закона увидели по регистрации, галочкой отметили, но до конца не довели. Теперь я пойду к генпрокурору, чтобы он разобрался в этой ситуации», — заключила астанчанка.
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