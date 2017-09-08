«Тема ЭКСПО-2017 тесно связана с расширением использования новых источников энергии» - Председатель Правительства РФ

Сектор возобновляемой энергии стремительно увеличивает долю в мировом энергобалансе. Об этом в ходе празднования Национального дня Российской Федерации в рамках ЭКСПО-2017 сообщил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович. В своем выступлении он отметил, что главная тема нынешней выставки «Энергия будущего» тесно связана с преодолением последствии изменения климата и расширением использования новых источников энергии. По его словам, в России ведется активная работа в сфере развития и внедрения ВИЭ.

«Россия, как один из лидеров глобального топливно-энергетического комплекса и крупнейший поставщик данных ресурсов на мировые рынки, будет одним из гарантов мировой энергетической безопасности. Мы постоянно развиваемся, создаем и осваиваем новые технологий. В сфере возобновляемых источников энергий в нашей стране реализуется последовательная политика и соответствующие меры гос. поддержки российских ученых и инженеров. Растет технологический потенциал российской промышленности, производятся оборудования для возобновляемый энергетики», - сообщил Аркадий Дворкович.





В свою очередь, первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан Аскар Мамин подчеркнул, что успешное проведение ЭКСПО-2017 с темой «Энергия Будущего» будет способствовать развитию новейших технологий в использовании возобновляемых источников энергии. В своем выступлении он отметил, что Россия является для Казахстана важным торгово-экономическим партнером. По его словам, между нашими странами динамично развивается торговля, расширяются и укрепляются связи между регионами.

«Бизнес сообщество двух стран развивает новые перспективные проекты сотрудничества в транзитно-транспортной, энергетической, инвестиционной сферах. Сотрудничество вышло на новый этап. Учитывая высокий уровень развития в России передовых технологий, реализуются совместные проекты прикладной науки и в космической сфере. Считаю необходимым и дальше укреплять взаимовыгодное сотрудничество, находить новые совместные проекты в разных отраслях экономики. В целом, казахстанско-российские отношения стали образцовой моделью, наглядным примером того, как должны развиваться двусторонние отношения между государствами в 21 веке», - рассказал Аскар Мамин.





Добавим, Российская Федерация является постоянным участником ЭКСПО с 1851 года, при этом Международные специализированные Выставки не проводились на территории России. В этой связи в мае этого года Российская Федерация представила в Международное Бюро Выставок свою заявку на проведение ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге.

АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» создано 15 января 2013 года с целью подготовки и проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017.