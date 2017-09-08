После трагедии MiyaGi & Эндшпиль берут паузу

Российский рэп-дуэт MiyaGi & Эндшпиль приостановил концертную и творческую деятельность после трагической смерти полуторагодовалого сына одного из участников проекта, передает Zakon.kz со ссылкой на официальное сообщество коллектива в сосцети ВКонтакте.

«Трагические события, произошедшие в семье Азамата Кудзаева, не могут остаться незамеченными. К сожалению, мы вынуждены взять паузу на неопределенный период и приостановить всю творческую и концертную деятельность коллектива.

Просим с пониманием отнестись к принятию данного решения и уважать скорбь семьи и право на частную жизнь артиста, его родственников и окружения. Мы надеемся на вашу человечность и понимание, призываем быть внимательными и деликатными, в том числе в выражении чувств поддержки и соболезнований».

Ранне сообщалось, что полуторагодовалый сын популярного рэпера Азамата Кудзаева, известного как MiyaGi, выпал из окна. Ребенок умер до приезда скорой помощи.