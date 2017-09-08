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Череп Кейки батыра захоронят 15 сентября

8 сентября 2017, 19:45

16 сентября пройдет республиканский айтыс акынов.

Церемония захоронения черепа Кейки батыра запланирована на 15 сентября в селе Тасты Амангельдинского района Костанайской области. В этот же день пройдет ряд мероприятий, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на руководителя управления культуры акимата Костанайской области Ерлана Калмакова.

«Уважаемые друзья! Церемония захоронения Кейки батыра, а также ряд других мероприятий запланированы на 15 сентября. 16 сентября пройдет республиканский айтыс акынов», - сообщил в своем Facebook Калмаков.

Он также отметил, что сегодня в ходе рабочей поездки в Аркалык и Амангельдинский район аким области Архимед Мухамбетов ознакомится с ходом подготовки к предстоящим мероприятиям.

К слову, 15 сентября, помимо основной церемонии захоронения, планируется проведение праздничного концерта артистов художественной самодеятельности Аркалыка, Амангельдинского, Жангельдинского, Аулиекольского, Наурзумского районов. Также в этот день пройдут соревнования по казахской борьбе «Түйепалуан», научно-практическая конференция «Кейки батыр: история жизни и смерти», конные скачки и постановка спектакля «Кейки батыр». Масштабные мероприятия завершатся проведением 16 сентября в городе Аркалыкt республиканского айтыса акынов «Бас кеспек болса да».

Фото liter.kz
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