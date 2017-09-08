Эксперт рассказала о причинах визита Эрдогана в Казахстан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с 8 по 10 сентября посетит Казахстан. Согласно информации турецких СМИ, в рамках визита в Астану состоится встреча турецкого лидера с Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым, в ходе которой главы государств обсудят ситуацию в Мьянме, а также совместную борьбу с террористической организацией FETÖ. Также в ближайшее время Эрдоган намерен посетить Иран и Азербайджан. Эксперты считают неслучайным выбор именно такой географии визитов, передает корреспондент BNews.kz.

По мнению заместителя директора экспертного совета Baku Network Гюльнары Мамедзаде, не удивительно, что главы ряда стран, определяющих мировую или региональную повестку, находятся в постоянных контактах.

«В мировых процессах накапливаются тревожные тренды. События несутся к некой кульминации, изыскивается пространство, где произойдет разрядка с наибольшим количеством дивидендов для тех, кто эти процессы активирует. Остальные же пытаются не упустить момент… Пробные шары перелетают из одного региона в другой. То зондируют КНДР с прицелом на Китай и Россию, то Афганистан, то Сирию. Ситуация по Сирии в большей степени уже отработана. И площадка в Астане позволила зафиналить определенный этап этого процесса», - отметила Г.Мамедзаде, комментируя «восточное турне» Эрдогана для BNews.kz.

По ее словам, вероятно, дальнейшие трансформации затронут и постсоветское пространство.

Эксперт подчеркнула, что такие страны, как Азербайджан и Казахстан, достаточно эффективно работают на опережение, используя свой потенциал.

«Учитывая геостратегическое расположение и личностный фактор лидеров – Нурсултана Назарбаева и Ильхама Алиева, способных адекватно модерировать региональные процессы, Баку и Астана все более плотно оформляются в статусе региональных переговорщиков. Об этом свидетельствуют и последние события: очередная встреча в Баку глав генштабов РФ и НАТО, а также Астанинские форумы, включая переговорный формат по Сирии и предстоящий первый Саммит ОИС по науке и технологиям», - сказала собеседник агентства.

В свою очередь, такие страны, как Иран, Турция и Россия, в условиях нарастания давления все более смещаются к необходимости укрепления взаимной поддержки, пусть даже ситуативно, считает Г.Мамедзаде.

«На данный момент наиболее сложная ситуация у России, внешние атаки на Москву усиливаются, и не в последнюю очередь в силу непродуманных или провокационных действий, исходящих от ведомственных или финансовых элит в самой России. Немаловажно, что Эрдогану, в отличие от Путина, удалось подчистить внутренне пространство. Хорошо это или плохо, другой вопрос. Но непосредственно Эрдогану это позволяет сохранять большую маневренность. Турция наращивает статус регионального лидера, поэтому контакты с такими странами, как Россия, Иран, Казахстан, Азербайджан – это точки сбора определенной региональной конфигурации, для Эрдогана чрезвычайно важны», - заключила аналитик.

Турецкий лидер собирается принять участие в саммите Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям в Астане, приуроченном к закрытию международной выставки ЭКСПО-2017. В мероприятии примут участие около 80 делегаций государств — членов организации, стран-наблюдателей и других. Идея проведения такого саммита по науке и технологиям под эгидой ОИС принадлежит самому Нурсултану Назарбаеву — лидер Казахстана заявил ее в 2016 году в Стамбуле.

В начале сентября между Эрдоганом и Назарбаевым состоялся телефонный разговор, в ходе которого президенты обсудили предстоящую встречу. Турецкий лидер поздравил коллегу с праздником Курбан-айт, после чего главы государств обменялись мнениями по поводу состояния и перспектив двустороннего сотрудничества, а также предстоящий официальный визит Эрдогана в Астану.

Сразу после саммита ОИС в Казахстане Эрдоган отправится в Баку — на встречу с президентом страны Ильхамом Алиевым.

Дата визита турецкого лидера в Тегеран пока не обнародована.