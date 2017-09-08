Жительница Кызылординской области поймана на краже золота в торговом центре

Полиция Кызылординской области задержала женщину, обокравшую торговый дом на 700 тысяч тенге, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу регионального ДВД.

4 августа примерно в 17.30 в дежурную часть полиции поступила заявление о краже золотых ювелирных изделий в одном из торговых домов в центре города. В результате незамедлительных оперативно-розыскных мероприятий была задержана жительница поселка Карауылтобе 1989 года рождения. Сумма ущерба, причиненная хозяевам бутика, составила около 700 тысяч тенге.

В ходе следствия выяснилось, что подозреваемая причастна к 5 кражам. Все преступления были совершены в торговых домах и в учреждениях, где подозреваемая, пользовалась тем, что мобильные телефоны, деньги и сумки находились без присмотра хозяев и тайно их похищала. В итоге потерпевшим был нанесен ущерб в сумме 900 тысяч тенге.

В настоящее время данный факт зарегистрирован в Единый реестр досудебных расследований по статье 188 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан, ведется досудебное расследование. Подозреваемая водворена в Изолятор временного содержания.