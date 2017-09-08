Россиянка погасила кредит и не получила оргазма

Жительница Санкт-Петербурга Юлия Панферова подала в Савеловский суд Москвы иск почти на миллион рублей к кредитной организации из-за того, что при погашении кредита не получила обещанное на сайте компании удовлетворение, сообщила РИА Новости истица, предоставив копию документа.

Пресс-служба суда подтвердила РИА Новости наличие указанного иска. "Иск с такими сторонами к нам поступил. Какое-либо процессуальное решение по нему еще не принято", — сказал представитель суда Константин Тимошенко.

Как следует из иска, Панферова в конце августа взяла микрозайм в 5 тысяч рублей. По ее словам, причиной микрозайма стала статья, размещенная на сайте организации. В ней, по данным истицы, говорится, что специалисты одного из сайтов после исследования пришли к выводу, что "в момент погашения долга многие опрошенные даже испытывают внутреннее удовлетворение и спокойствие, сравнимое с ощущениями после оргазма".

Панферова отмечает, что в качестве партнера исследования выступала кредитная фирма, услугами которой она воспользовалась. "Именно данная статья и побудила меня оформить договор микрозайма", — отмечает Панферова.

Она добавляет, что исполнила все обязательства по договору, однако обязательства кредитной организации, по ее мнению, "выполнены не в полном объеме". "Настроение мое не улучшилось, а в момент погашения долга я не испытала внутреннее удовлетворение и спокойствие, сравнимое с ощущениями, описанными в вышеуказанной статье", — поясняет она в иске.

В связи с этим женщина просит взыскать с кредитной организации 999 тысяч 999 рублей и 99 копеек в качестве компенсации морального вреда.

Фото © РИА Новости / Яков Андреев