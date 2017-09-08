Нашелся пропавший умственно отсталый первоклассник из Шахтинска

Мальчик был обнаружен в Караганде.

Найден в Караганде ученик первого класса из города Шахтинска, ушедший на перемене из школы-интерната, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Семилетний Расул Бакибаев вышел за пределы школы-интерната и пошел по незнакомому городу. В Шахтинске ребенок находился впервые, прибыл несколько дней назад из Жезказгана на основании заключения медико-психолого-педагогической комиссии управления образования Карагандинской области.

Ребенок с психическими отклонениями дошел до автобусной остановки, сел в рейсовый автобус и уехал в Караганду. Почему кондуктор не отреагировала на присутствие в салоне автобуса ребенка без сопровождения взрослых, непонятно.

Выйдя из автобуса в Караганде, мальчик гулял в районе вокзала. На него обратили внимание прохожие карагандинцы и вызвали полицию.

«Учреждение не снимает с себя ответственность за случившееся. Проводится служебное расследование. Взяты объяснительные с педагогов, воспитателя. Школа-интернат - это не закрытый режимный объект. Дети на перемене играют на территории интерната. Когда семилетний Расул вышел за ворота и ушел, учащиеся сразу побежали к воспитателю и рассказали. Педагог выбежала на улицу, но его нигде не было», - рассказала директор специализированной школы-интерната Шахтинска Баян Сыздыкбаева.

Страдающий задержкой психического развития ребенок социально не опасен. Назначено проведение служебного расследования.

Директор школы-интерната обещает по итогам служебного расследования привлечь подчиненных к дисциплинарной ответственности в соответствии с трудовым законодательством.

Напомним, семилетний Расул Бакибаев пропал 7 сентября днем. Он покинул школу после второго урока на перемене и пропал.