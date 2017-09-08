Стали известны подробности смерти полуторагодовалого сына рэпера Miyagi

Окно открыли на проветривание всего на несколько минут, которые оказались роковыми.

Стало известно, что ночью в Москве случился трагический случай, погиб маленький ребенок популярного в России рэп-музыканта Miyagi. Мальчик, которому было полтора года выпал из окна. Как стало известно «Политэксперту», окно открыли на проветривание всего на несколько минут, которые оказались роковыми для семьи исполнителя Азамата Кудзаева.

Знакомые артиста рассказали, что трагедия случилась днём в четверг, 7 сентября, в Москве, на Верхней Масловке. При этом уточняется, что малыш выпал из окна 9-го этажа дома, где MiyaGi проживал со своей семьёй.

По информации newinform, ребёнок от полученных травм скончался на месте происшествия, на руках у родителей, до приезда врачей «скорой помощи».



