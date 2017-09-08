«Рядом с Первым»: Книга о Назарбаеве получила престижную премию

Книга о Президенте Казахстана Нурсултане Назарбаеве "Рядом с Первым", изданная в 2016 году при содействии Посольства Казахстана в России, победила в конкурсе XIV-го Международного конкурса государств-участников СНГ "Искусство книги" в номинации "Содружество". Об этом сообщает Zakon.kz.

Авторами книги выступили Касым-Жомарт Токаев, Нуртай Абыкаев, Адильбек Джаксыбеков, Кайрат Мами, Нурлан Нигматуллин, Имангали Тасмагамбетов и Марат Тажин.

Торжественная церемония вручения награды состоялась 8 сентября в рамках 30-й Московской международной книжной выставки-ярмарки.

В сборнике очерков, изданном по инициативе бывшего Посла Казахстана в России, ныне первого заместителя Руководителя Администрации Президента Марата Тажина, дана развернутая панорама четвертьвекового развития современного Казахстана. Авторы описывают события, факты и процессы, к которым они были непосредственно причастны.

В книге раскрываются нюансы выстраивания взаимоотношений Казахстана с внешним миром, описаны основные этапы политического развития страны, становления новой столицы Астаны, формирования демократической политической и правовой системы. «Рядом с Первым» раскрывает уникальные лидерские качества Главы государства, «способные изменять действительность, окружающий мир в соответствии с видением будущего, определять цель и добиваться ее, не на словах, а на деле объединять всех граждан страны».

Бывший глава администрации Президента РФ, президент фонда социально-экономических и интеллектуальных программ Сергей Филатов считает Нурсултана Назарбаева одной из главных политических фигур рубежа XX-XXI веков.

«Президент Казахстана очень многое сделал для стабилизации ситуации на постсоветском пространстве, а самое главное, что мне в нем очень нравится, все свои силы и энергию он отдает своей стране, своему народу», – подчеркнул политик.

По словам председателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константина Косачева, формат книги дает возможность посмотреть на деятельность Президента Казахстана с самого близкого расстояния, по настоящему осознать масштаб его личности, тяжесть ноши, глубину ответственности. "Нурсултан Назарбаев – общепризнанный творец концепции евразийства, – напомнил российский сенатор. – Он первым эту концепцию сформулировал и последовательно претворяет ее в жизнь. Идеи евразийства овладевают миром, и в этом, безусловно, личная заслуга Президента Казахстана".

Прошедшая меньше года назад в Москве презентация книги вызвала неподдельный интерес со стороны российской общественности. В мероприятии приняли участие видные государственные и общественные деятели, дипломаты, ведущие ученые, представители экспертных и общественных организаций, известные публицисты России.

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