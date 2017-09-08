Мать Шинейд О'Коннор насиловала ее в камере пыток

50-летняя ирландка вспомнила, как из-за издевательств собственной матери пыталась покончить с собой восемь раз только за один год.

Певица Шинейд О'Коннор, которую недавно доставили в психбольницу из-за депрессии и мыслей о самоубийстве, дала откровенное интервью ведущим американского ток-шоу Dr. Phil. Хоть этот выпуск с участием музыкантши выйдет только 12 сентября, некоторые выдержки из её рассказа СМИ приводят уже сейчас.

50-летняя ирландка призналась, что в детстве неоднократно подвергалась издевательствам и насилию со стороны матери. Шинейд О'Коннор не исключает, что именно это и стало причиной её постоянных мыслей о суициде и депрессий.

— У моей матери была собственная камера пыток. Она радовалась, когда причиняла мне боль, — приводит слова певицы портал Yahoo!.

По её словам, она также неоднократно подверглась именно сексуальному насилию. Из-за издевательств О'Коннор пыталась покончить с собой восемь раз только за один год.

Мучения певицы закончились в 19 лет, когда её мать Мэри О`Коннор разбилась в аварии.

Фото - википедия, источник - Лайф