Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Мать Шинейд О'Коннор насиловала ее в камере пыток

8 сентября 2017, 20:43

50-летняя ирландка вспомнила, как из-за издевательств собственной матери пыталась покончить с собой восемь раз только за один год.

Певица Шинейд О'Коннор, которую недавно доставили в психбольницу из-за депрессии и мыслей о самоубийстве, дала откровенное интервью ведущим американского ток-шоу Dr. Phil. Хоть этот выпуск с участием музыкантши выйдет только 12 сентября, некоторые выдержки из её рассказа СМИ приводят уже сейчас.

50-летняя ирландка призналась, что в детстве неоднократно подвергалась издевательствам и насилию со стороны матери. Шинейд О'Коннор не исключает, что именно это и стало причиной её постоянных мыслей о суициде и депрессий.

— У моей матери была собственная камера пыток. Она радовалась, когда причиняла мне боль, — приводит слова певицы портал Yahoo!.

По её словам, она также неоднократно подверглась именно сексуальному насилию. Из-за издевательств О'Коннор пыталась покончить с собой восемь раз только за один год.

Мучения певицы закончились в 19 лет, когда её мать Мэри О`Коннор разбилась в аварии.

Фото - википедия, источник - Лайф


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...