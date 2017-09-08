Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В новой версии Android выявили неприятную особенность

8 сентября 2017, 21:03

По словам пользователей, мобильный интернет-трафик переставал расходоваться лишь после полного отключения соответствующего пункта в разделе настроек.

Смартфоны под управлением новейшей версии Android 8.0 Oreo могут расходовать мобильный трафик даже в том случае, если устройство подключено к беспроводной сети Wi-Fi. На эти обратили внимание владельцы гаджетов, пишет РГ со ссылкой на 9to5Google.

По словам пользователей, мобильный интернет-трафик переставал расходоваться лишь после полного отключения соответствующего пункта в разделе настроек.

Другие владельцы смартфонов на базе новейшего Android заметили, что проблему можно исправить. Для этого нужно активировать режим разработчика (несколько раз тапнув по номеру версии операционной системы в разделе "Об устройстве"), а затем отключить настройку под названием Mobile data always active.

В Google признали необычное поведение смартфонов на базе Oreo ошибкой и заявили, что уже работают над устранением недостатка. Правда, пока заплатка не будет выпущена, пользователям имеет смысл следить за потреблением трафика, чтобы не получить большие счета за связь.


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...