В новой версии Android выявили неприятную особенность

По словам пользователей, мобильный интернет-трафик переставал расходоваться лишь после полного отключения соответствующего пункта в разделе настроек.

Смартфоны под управлением новейшей версии Android 8.0 Oreo могут расходовать мобильный трафик даже в том случае, если устройство подключено к беспроводной сети Wi-Fi. На эти обратили внимание владельцы гаджетов, пишет РГ со ссылкой на 9to5Google.

По словам пользователей, мобильный интернет-трафик переставал расходоваться лишь после полного отключения соответствующего пункта в разделе настроек.

Другие владельцы смартфонов на базе новейшего Android заметили, что проблему можно исправить. Для этого нужно активировать режим разработчика (несколько раз тапнув по номеру версии операционной системы в разделе "Об устройстве"), а затем отключить настройку под названием Mobile data always active.

В Google признали необычное поведение смартфонов на базе Oreo ошибкой и заявили, что уже работают над устранением недостатка. Правда, пока заплатка не будет выпущена, пользователям имеет смысл следить за потреблением трафика, чтобы не получить большие счета за связь.