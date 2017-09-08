У любительницы жирной пищи из желчного пузыря достали 800 камней
Пожилая китаянка будет вынуждена пересмотреть питание.
Пожилой жительнице Китая придется пересмотреть свою диету после того, как медики достали у нее из желчного пузыря более 800 камней разных размеров. Прежде всего женщине придется отказаться от жирной пищи, которой в основном она до этого момента питалась.
Пациентка в возрасте 60 с лишним лет обратилась в одну из больниц города Ухань с жалобами на сильные боли в животе, сообщает Вести со ссылкой на Shanghaiist. Врачи в итоге установили, что причиной этих болей являются именно камни в желчном пузыре женщины.
В результате операции из организма пациентки было извлечено хирургическим путем 806 камней. Большинство из них были с кунжутное зерно, но некоторые достигали размером до двух сантиметров.
Причиной образования камней скорее всего является жирное мясо, которое постоянно употребляла женщина. Врачи категорически рекомендовали пациентке перейти на более здоровое меню.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.