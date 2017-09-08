У любительницы жирной пищи из желчного пузыря достали 800 камней

Пожилой жительнице Китая придется пересмотреть свою диету после того, как медики достали у нее из желчного пузыря более 800 камней разных размеров. Прежде всего женщине придется отказаться от жирной пищи, которой в основном она до этого момента питалась.

Пациентка в возрасте 60 с лишним лет обратилась в одну из больниц города Ухань с жалобами на сильные боли в животе, сообщает Вести со ссылкой на Shanghaiist. Врачи в итоге установили, что причиной этих болей являются именно камни в желчном пузыре женщины.

В результате операции из организма пациентки было извлечено хирургическим путем 806 камней. Большинство из них были с кунжутное зерно, но некоторые достигали размером до двух сантиметров.

Причиной образования камней скорее всего является жирное мясо, которое постоянно употребляла женщина. Врачи категорически рекомендовали пациентке перейти на более здоровое меню.