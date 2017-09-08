Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Ураган "Хосе" в Атлантике усилился до четвертой категории

8 сентября 2017, 21:16

Скорость ветра превысила 240 километров в час.

Ураган "Хосе" в Атлантике усилился до опасной, четвертой категории по пятибалльной шкале Саффира — Симпсона, пишет РИА Новости со ссылкой на Национальный центр США по предупреждению ураганов.

Ураган находится примерно в 700 километрах к юго-востоку от Северных Подветренных островов. Скорость ветра превысила 240 километров в час.

"Хосе" направляется на восток, к Карибскому бассейну, где уже свирепствует ураган "Ирма".

В среду "Ирма" обрушился на Наветренные острова в Карибском море, в частности на Сен-Бартелеми и Сен-Мартен. В результате некоторые острова остались без электричества. Ожидается, что на выходных "Ирма" может достичь побережья Флориды.

Шторм, получивший название "Хосе", образовался над Атлантическим океаном во вторник. Накануне он усилился до урагана. Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Шторм становится ураганом, если скорость ветра превышает 119 километров в час.

Фото © AP Photo / NOAA


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...