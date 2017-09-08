Ураган "Хосе" в Атлантике усилился до четвертой категории

Ураган "Хосе" в Атлантике усилился до опасной, четвертой категории по пятибалльной шкале Саффира — Симпсона, пишет РИА Новости со ссылкой на Национальный центр США по предупреждению ураганов.

Ураган находится примерно в 700 километрах к юго-востоку от Северных Подветренных островов. Скорость ветра превысила 240 километров в час.

"Хосе" направляется на восток, к Карибскому бассейну, где уже свирепствует ураган "Ирма".

В среду "Ирма" обрушился на Наветренные острова в Карибском море, в частности на Сен-Бартелеми и Сен-Мартен. В результате некоторые острова остались без электричества. Ожидается, что на выходных "Ирма" может достичь побережья Флориды.

Шторм, получивший название "Хосе", образовался над Атлантическим океаном во вторник. Накануне он усилился до урагана. Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Шторм становится ураганом, если скорость ветра превышает 119 километров в час.

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