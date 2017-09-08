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Ученые научились определять сексуальную ориентацию по фото

8 сентября 2017, 21:37

Точность определения ориентации по одной фотографии достигает 81% для мужчин и 74% для женщин.

Ученые из Стэнфордского университета разработали алгоритм, позволяющий определять сексуальную ориентацию человека по его фотографии. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Personality and Social Psychology, передает РИА Новости.

По словам создателей программы, точность определения ориентации по одной фотографии достигает 81% для мужчин и 74% для женщин. Сравнительные данные, приводимые авторами исследования, свидетельствуют, что у людей результаты были значительно хуже: они сумели угадать, является ли человек на фотографии гомосексуалистом, в 61% и 54% случаев для фото мужчин и женщин соответственно.

Материалом для исследования стали фотографии более 75 тысяч мужчин и женщин разной ориентации, взятые с сайтов знакомств. При использовании алгоритмом пяти фото одного человека точность определения возрастала до 91% для мужчин и 83% для женщин.

По словам авторов исследования, гомосексуальные мужчины и женщины отличаются особенностями строения и выражения лица, что хорошо соотносится с теорией о том, что сексуальная ориентация человека формируется еще до его рождения.

Фото © AP Photo / Efrem Lukatsky


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