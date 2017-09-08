Водитель Camry в Алматы насмерть сбил пешехода и уехал

Вечером в пятницу, 8 сентября, в Алматы насмерть сбили мужчину, передает корреспондент Zakon.kz.

ЧП произошло на проспекте Суюнбая, ниже Бекмаханова. По рассказам очевидцев, двое мужчин, находившихся в явно неадекватном состоянии – «то ли укуренные, то ли пьяные», говорят свидетели, - долгое время нарушали спокойствие на улице. Они скандалили, время от времени пытались драться. Один из них пошел на проезжую часть. Дойдя до середины, мужчина опять начал что-то кричать. Это продолжалось какое-то время.

На дороге появился автомобиль Toyota Camry 10. Именно перед ним стоявший на «островке безопасности» мужчина решил перебежать на другую сторону проспекта. Водитель не успел отреагировать и сбил пешехода. При этом на дороге виден длинный тормозной путь.

Выйдя из автомобиля, водитель Toyota посмотрел на пострадавшего, затем сел в машину и уехал, не оказав помощи.

Пострадавший скончался на месте. Полиция ведет розыск водителя автомашины Toyota Camry 10 темно-зеленого цвета.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов задержали второго нарушителя спокойствия. Тем не менее, он утверждает, что с погибшим не был знаком, и отрицает любой контакт.



