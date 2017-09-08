Умершая 13-летняя британка стала донором-рекордсменом и спасла 8 жизней

О том, что она хочет стать донором, Джейми сказала родителям за неделю до смерти.

Когда 13-летняя Джемайма Лэйзель из города Хортон рассказала о желании пожертвовать свои органы, если с ней что-то случится, то родители похвалили дочку за желание помогать другим. Девочка была совершенно здорова, и разговоры о донорстве возникли из-за гибели её друга в автокатастрофе. Но родственники даже не догадывалась, что их дискуссия может стать пророческой, сообщает Лайф со ссылкой на Daily Mail.

Неделю спустя у Джейми началась сильная головная боль, и она рухнула посреди комнаты. Врачи диагностировали у неё аневризму сосудов головного мозга, и спустя четыре дня девочка скончалась. Родители Софи и Харви решили исполнить последнее желание дочери и тем самым спасли жизнь восьми людям. Это наибольшее количество спасённых пациентов за всю историю донорства. Так, например, глазная ткань погибшей восстановила зрение троим больным.

"Джейми была прекрасной девочкой. Она была умной, весёлой, творческой и сострадающей. Мы уверены, что она будет очень гордиться своим наследием"