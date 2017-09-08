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На Байконуре готовятся к новому запуску

8 сентября 2017, 22:29

Госкомиссия на Байконуре разрешила вывоз ракеты «Протон-М» на стартовый комплекс.

8 сентября ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и испанским космическим аппаратом связи «Амазонас-5» была вывезена на стартовый комплекс 200-ой площадки космодрома Байконур, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Разрешение на вывоз ракеты из монтажно-испытательного корпуса и установку ее в пусковую установку дала государственная комиссия, заседание которой состоялось накануне на космодроме и днем ранее в госкорпорации «Роскосмос», сообщает пресс-служба космического ведомства России.

В эти часы специалисты космических предприятий России, а также казахстанские специалисты совместного предприятия «Байтерек», работающие по договору в российском космическом центре имени Хруничева, завершают работы по установке ракеты-носителя «Протон-М» на стартовом комплексе.

Пуск ракеты-носителя «Протон-М» с КА «Амазонас-5» запланирован с пусковой установки 39 площадки 200 космодрома Байконур 12 сентября 2017 года в 01 час 23 минуты и 41 секунду по времени Астаны.

Телекоммуникационный спутник «Амазонас-5» изготовлен фирмой Space Systems/Loral (США) по заказу Hispasat (Испания). Космический аппарат предназначен для предоставления услуг в области телевидения, корпоративных сетей и телефонной связи на территории Южной и Центральной Америки. Контракт на предоставление пусковых услуг для запуска испанского спутника с использованием ракеты-носителя тяжелого класса «Протон-М» и разгонного блока «Бриз-М» заключила компания International Launch Services Inc. (ILS, Рестон, США), имеющая эксклюзивное право на маркетинг РН «Протон». ILS - дочернее предприятие «Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева».


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