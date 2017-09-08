ХК «Торпедо» проиграл «Зауралью» на открытии ВХЛ

8 сентября 2017, 22:37

Следующим соперником «Зауралья» станет «Сарыарка».

Хоккеисты "Зауралья" обыграли в гостях усть-каменогорское "Торпедо" в матче открытия нового сезона Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), пишет Р-Спорт

Встреча, прошедшая в пятницу в Усть-Каменогорске, завершилась в овертайме со счетом 4:3 (1:1, 2:0, 0:2, 1:0) в пользу курганской команды. У победителей дубль оформил Никита Бобряшов (39-я и 64-я минуты), забросивший победную шайбу, также отличились Максим Первухин (11) и Денис Сандер (22). У хозяев дублем отметился Тэннер Соренсон (54 и 58), еще одну шайбу забросил Александр Яковлев (5).

В следующем матче регулярного чемпионата ВХЛ "Торпедо" 10 сентября примет тюменский "Рубин", а "Зауралье" сыграет на выезде с другой командой из Казахстана - карагандинской "Сарыаркой".

Фото: официальный сайт ХК "Зауралье"


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