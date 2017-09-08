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При взрыве авто в центре Киева погиб боевик чеченского батальона

8 сентября 2017, 23:03

По некоторым данным, Тимур Махаури мог быть причастен к убийству Шамиля Басаева. Также сообщается, что в Турции его судили за убийство пятерых членов чеченского бандподполья.

Установлена личность мужчины, погибшего в результате взрыва в автомобиле в центре Киева. Им оказался боевик из чеченского батальона имени шейха Мансура, участник АТО Тимур Махаури, передает Лайф.

Являясь гражданином Грузии, он постоянно проживал в Киеве и периодически находился на передовой в Донбассе. В январе текущего года он был задержан по подозрению в ограблении. У него изъяли два пистолета — "глок" и Стечкина — с боевыми патронами.

По словам друзей Махаури, которые прибыли на место взрыва на Бессарабской площади Киева, это могло быть покушение. У погибшего якобы было много врагов, "в том числе и из России".

А в 2012 году Махаури был задержан турецкими властями по подозрению в убийстве сразу пяти чеченцев, скрывавшихся от российского правосудия. Прокурор Турции Ахмет Демирхюйюк утверждал, что Махаури был причастен к ликвидации Шамиля Басаева.

Автомобиль "Тойота-Королла" с грузинскими номерами подорвался в центре Киева во время движения. Один человек погиб, ещё трое пострадали и были направлены в больницы. Женщине оторвало ногу, она в тяжелом состоянии.



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