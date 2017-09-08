Британские ученые нашли причину снижения IQ человечества

Это может быть связано с тем, что население всех стран первого мира сегодня стремительно стареет.

Средний уровень IQ неуклонно падает уже почти 40 лет из-за того, что человечество стареет, а некоторые формы памяти и интеллекта угасают быстрее с возрастом, чем другие, заявляют психологи в статье, опубликованной в журнале Intelligence. Об этом пишет РИА Новости.

"То, что старение человечества порождает этот эффект – интересная идея, хорошая альтернатива противоречивой гипотезе о том, что умные люди меньше и реже продолжают свой род. В отличие от нее, подобные ухудшения в работе памяти человека действительно существуют в реальности, и поэтому данная идея имеет смысл", — прокомментировал открытие Якоб Пичниг (Jakob Pietschnig) из Венского университета (Австрия), чьи слова приводит интернет-издание New Scientist.

Примерно в середине 1930 годов американские ученые заметили, что уровень IQ каждого нового поколения людей был заметно выше, чем у их родителей, бабушек и дедушек, в среднем увеличиваясь на 3 пункта каждое десятилетие. Эта тенденция, получивший имя "эффект Флинна" в честь его первооткрывателя, психолога Джеймса Флинна, не нарушалась на протяжении почти века, и ученые связывали ее с ростом уровня образования, медицины и экономики.

В середине прошлого десятилетия, почти одновременно с выходом фильма "Идиократия", ученые обнаружили, что примерно 30-40 лет назад эффект Флинна перестал работать. Сейчас наблюдается обратная вещь – уровень IQ начал падать, уменьшаясь со скоростью примерно в 7 пунктов за столетие.

Открытие этого феномена заставило ученых ожесточенно спорить о том, что именно могло его породить. Общепринятого мнения на этот счет до сих пор нет – многие психологи просто сомневаются, что это так на самом деле, а другие полагают, что это связано с тем, что люди с высоким уровнем образования и интеллекта в среднем реже продолжают род, чем менее образованные категории населения.

Робин Моррис из Королевского колледжа Лондона (Великобритания) и его коллеги раскрыли потенциальную причину этого, проанализировав то, как менялись результаты "половинок" тестов IQ, измеряющих два разных типа памяти.

Изучив в общей сложности примерно 1,8 тысячи различных тестов, которые проходили жители Британии и ряда других стран Европы, ученые смогли восстановить картину того, как менялась краткосрочная память, помогающая нам решать простые повседневные задачи, и рабочая память, которую человек использует для анализа данных и принятия решений.

Этот анализ раскрыл интересные расхождения. Оказалось, что краткосрочная память в последние 40 лет продолжала улучшаться, тогда как рабочая память, наоборот, следовала тем трендам, которые были открыты в 2004 году.

Пытаясь понять, что могло породить подобные расхождения, ученые обратили внимание на то, что ухудшение этого типа памяти сопровождалось другим, казалось бы, не связанным с этим явлением – увеличением числа пожилых людей, проходивших тесты на сообразительность.

Это совпадение, как считают Моррис и его коллеги, не случайно – рабочая память у пожилых людей работает гораздо хуже, чем у детей и взрослых. В свою очередь, эпизодическая память ухудшается не так сильно с наступлением преклонного возраста, и пожилые люди в этом плане почти не отличаются от молодых людей.

Соответственно, снижение общемирового уровня IQ может быть связано с тем, что население всех стран первого мира, а также России и Китая сегодня стремительно стареет. С другой стороны, ученые не исключают и возможности того, что человечество просто достигло своего "потолка" и дальнейший рост средних уровней IQ подобными темпами просто невозможен.

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