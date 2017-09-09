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Toyota-убийца: второй алматинец за вечер погиб под колесами Camry

9 сентября 2017, 00:00

Уже два смертельных наезда за один вечер в Алматы произошли при участии двух Toyota Camry.

В Алматы под колесами автомобиля Toyota Camry погиб пешеход. Это вторая смерть за сегодняшний вечер с участием машины этой марки, сообщает Zakon.kz.

На этот раз авария произошла на проспекте Райымбека, неподалеку от улицы Байзакова. Пожилой пешеход, примерно 60 лет, перебегал дорогу в неположенном месте, в южном направлении. Он попал под колеса автомобиля Toyota Camry, которая двигалась в восточном направлении в среднем ряду. Водитель тормозил, но избежать столкновения не удалось.

В результате полученных травм мужчина скончался на месте.

Напомним, ранее сообщалось, что на проспекте Суюнбая в результате наезда скончался мужчина 1982 г.р., водитель скрылся с места. Позднее в Нижней Пятилетке обнаружили брошенный автомобиль Toyota Camry, на котором и была совершена авария.



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