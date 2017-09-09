Жена и сын Эрдогана гуляют по Астане

Ожидается участие главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на саммите ОИС в Астане

Первая леди Турции Эмине Эрдоган прибыла в столицу Казахстана и побывала в столичном торговом центре. Представители ТРЦ опубликовали на своей официальной странице памятную фотографию.

Как сообщает РИА Новости, накануне, 7 сентября, супруга Реджепа Тайипа Эрдогана посетила лагерь беженцев в Бангладеш и встретилась с представителями мусульман-рохинджа, которые были вынуждены покинуть соседнюю Мьянму.

В торговом центре Астаны, расположенном неподалеку от всемирной выставки ЭКСПО, побывал и сын турецкого лидера — Неджмеддин Билал.

Ожидается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие на первом Саммите Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям, который состоится 10-11 сентября в Астане.