Президент Турции прибыл в Казахстан с официальным визитом

Борт номер один президента Турции приземлился в аэропорту Астаны, передает телеканал «Хабар 24».

Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Казахстан с официальным визитом. У трапа его встречал министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек. О намерении посетить Астану лидер Турции говорил еще 2 сентября во время телефонного разговора с Нурсултаном Назарбаевым. 9 сентября главы двух государств проведут переговоры в Акорде. А 10 сентября президенты примут участие в саммите Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям.