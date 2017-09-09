Что взять с собой при апокалипсисе

Уверены, что вы тоже видели эту шутку про зомби-апокалипсис, в которой рекомендуется уже сейчас научиться стрелять из лука, чтобы попасть в крутой отряд зомби-лучников, а не в дурацкую зомби-пехоту. Фильмов об апокалипсисе и постапокалипсисе сегодня снимают так много (и мы не можем винить за это режиссеров), что порой каждый из нас невольно задумывается: «А что, если…»

Мы предлагаем пофантазировать на тему не в абстрактном, а в конкретном смысле. И уже сейчас определиться с тем, что мы будем есть, если вдруг придется жить не в самых пригодных для жизни условиях. Science Alert составили список продуктов, которые сохранятся даже после того, как люди вылезут из своих ядерных бункеров, а мы резюмируем для вас самую интересную информацию по теме. Встречайте — шесть друзей (нет, не Оушена) столетнего фруктового пирога.





Мед

В 2015 году археологи сообщили, что нашли мед, которому 3 000 лет. Его обнаружили при раскопке одной из гробниц в Египте и, по словам ученых, он оказался «невероятно съедобным». Долговечность продукта объясняется уникальными свойствами меда: в нем мало воды и много сахара, так что для бактерий среда оказывается совершенно непригодной. Мед также содержит небольшое количество перекиси водорода, которая ингибирует рост микробов. И хотя мед может кристаллизоваться при долгом хранении, когда сахара вновь набирают воду (для этого мед нужно нагреть), он становится буквально как новенький.

Консервированные бобы

Как и в случае с медом, ключом к длительному сроку хранения бобов является способ обработки, в результате которой из них «вытягивают» воду (высушивают), что затрудняет рост бактерий и образование плесени. Кроме того, действие любых ферментов, которые естественным образом разрушали бы продукт после сбора урожая, приостанавливается в процессе консервации. Поэтому если все было сделано верно, а банка достаточно герметична, то бобы (фасоль, горох и чечевица) смогут храниться много лет, все еще оставаясь отличным источником белка.

Соевый соус

Соевый соус, как говорят исследователи, продержится не меньше трех лет даже в самых непростых условиях. Это возможно благодаря сочетанию большого количества соли и ферментации, которые предполагают, что даже если продукт открыт, он будет иметь крайне впечатляющий срок хранения. Впрочем, как долго все это будет продолжаться, зависит от типа соевого соуса и температуры, в которой он находится после открытия. А если соус испортится, то, вероятнее всего, из-за плесени, которая начнет образовываться вокруг крышки и пойдет ниже.

Уксус

Кислая природа уксуса, традиционно достигаемая с помощью бактерий acetobacter, означает, что в ней уже присутствуют бактерии определенного типа. Именно поэтому «бактериальный» продукт может (и должен) долго сохраняться пригодным для употребления. Но в то время как белый уксус способен оставаться кристально чистым неопределенный срок, другим видам уксусов (розовый, винный, бальзамический) позволительно изменять цвет или приобретать осадок. Как правило, это не влияет на безопасность — только на внешний вид и, в редких случаях, на оттенки вкуса.

Белый рис

Белый пропаренный рис все еще может быть съеден после хранения в плотно закрытой емкости в течение 30 лет. Исследования показали, что низкая температура (около 3 градусов Цельсия) и отсутствие кислорода имеют максимальное значение для долговечности крупы, и это важно учитывать. А вот коричневый рис, который часто считается более здоровым — это, впрочем, вопрос вполне дискуссионный — имеет более короткий срок хранения. Дело в том, что содержащиеся в нем волокна содержат ненасыщенные жиры, которые могут придать рису неприятный аромат и прогорклый вкус.

Темный шоколад

Добавление молока в шоколад может уменьшить срок его хранения, так что если и говорить о постапокалиптическом десерте, то это определенно будет шоколад с высоким содержанием какао. Если темный шоколад хранится долго и при изменяющейся температуре, то на его поверхности может выступить жир, с первого взгляда похожий на плесень. Но этого не нужно бояться — подобное изменение совершенно не влияет на вкусовые характеристики шоколада. Эксперты отмечают, что минимальный срок хранения темного шоколада без добавок составляет около двух лет, и, что самое важное, его преимущества для здоровья сохраняются в течение всего периода.

Источник: Вести