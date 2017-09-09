Посольство Казахстана в РФ поздравило москвичей с юбилейным Днем Города

Специально к 870-летию Москвы Посольство Республики Казахстан в Российской Федерации подготовило видеоролик, в котором казахстанцы поздравляют жителей российской столицы с Днем Города, сообщает Zakon.kz.

Музыкальной основой для клипа послужила популярная песня "Дорогие мои москвичи" (музыка Исаака Дунаевского, слова Владимира Масса и Михаила Червинского).

Любопытно, что сама песня была написана в 1947 году – к 800-летию Москвы, когда ее блистательно спел Леонид Утесов. И вот теперь, 70 лет спустя, в канун нового юбилея столицы, она зазвучала в новой интерпретации. Ее изюминкой стало исполнение части куплета на казахском языке.

В съемках ролика приняли участие дипломаты Посольства РК в РФ, казахстанские студенты московских вузов, представители казахской диаспоры Москвы.