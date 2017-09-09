Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Посольство Казахстана в РФ поздравило москвичей с юбилейным Днем Города

9 сентября 2017, 00:38

В съемках ролика приняли участие дипломаты Посольства РК в РФ, казахстанские студенты московских вузов, представители казахской диаспоры Москвы.

Специально к 870-летию Москвы Посольство Республики Казахстан в Российской Федерации подготовило видеоролик, в котором казахстанцы поздравляют жителей российской столицы с Днем Города, сообщает Zakon.kz.

Музыкальной основой для клипа послужила популярная песня "Дорогие мои москвичи" (музыка Исаака Дунаевского, слова Владимира Масса и Михаила Червинского).

Любопытно, что сама песня была написана в 1947 году – к 800-летию Москвы, когда ее блистательно спел Леонид Утесов. И вот теперь, 70 лет спустя, в канун нового юбилея столицы, она зазвучала в новой интерпретации. Ее изюминкой стало исполнение части куплета на казахском языке.

В съемках ролика приняли участие дипломаты Посольства РК в РФ, казахстанские студенты московских вузов, представители казахской диаспоры Москвы.


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...