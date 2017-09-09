Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Момент взрыва машины в Киеве попал на видео

9 сентября 2017, 00:46

Заложенная в автомобиле бомба разорвалась прямо во время движения по дороге в центре города.

В Киеве попал в объектив автомобильного регистратора момент, когда в центре города был взорван автомобиль Toyota Corolla. На кадрах, которые публикует Life Shot, видно, что от взрывной волны, сопровождавшейся языками пламени, крыша машины улетела на несколько метров вверх, а куски обшивки автомобиля разбросало по дороге.

По последним данным, в результате взрыва один человек погиб и двое пострадали. Погибший, по предварительной информации, - боевик из чеченского батальона имени шейха Мансура Тимур Махаури. Он мог быть причастен к убийству Шамиля Басаева.

Пострадавшие — женщина, предположительно известная на Украине модель, а также девочка. Женщина, как сообщалось ранее, пострадала сильно — ей оторвало ногу. Девочка получила лёгкие травмы. Её жизнь вне опасности.

По данным полиции, в машине взорвалась бомба. Возбуждено уголовное дело.

Фото: ©РИА Новости/Алексей Вовк


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...