Момент взрыва машины в Киеве попал на видео

Заложенная в автомобиле бомба разорвалась прямо во время движения по дороге в центре города.

В Киеве попал в объектив автомобильного регистратора момент, когда в центре города был взорван автомобиль Toyota Corolla. На кадрах, которые публикует Life Shot, видно, что от взрывной волны, сопровождавшейся языками пламени, крыша машины улетела на несколько метров вверх, а куски обшивки автомобиля разбросало по дороге.

По последним данным, в результате взрыва один человек погиб и двое пострадали. Погибший, по предварительной информации, - боевик из чеченского батальона имени шейха Мансура Тимур Махаури. Он мог быть причастен к убийству Шамиля Басаева.

Пострадавшие — женщина, предположительно известная на Украине модель, а также девочка. Женщина, как сообщалось ранее, пострадала сильно — ей оторвало ногу. Девочка получила лёгкие травмы. Её жизнь вне опасности.

По данным полиции, в машине взорвалась бомба. Возбуждено уголовное дело.

Фото: ©РИА Новости/Алексей Вовк